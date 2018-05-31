Узбекистан выкупит все акции GM Uzbekistan и переименует компанию

Умиджан Салимов. Фото с сайта Gazeta.uz

Компания «Узавтосаноат» выкупит у General Motors все акции автомобильного завода GM Uzbekistan, после чего переименует предприятие. Об этом 31 мая сообщил председатель правления «Узавтосаноат» Умиджан Салимов на пресс-конференции в Ташкенте, передает Gazeta.uz

Ранее узбекской стороне принадлежало 75% GM Uzbekistan, американцам – 25%. К настоящему времени у General Motors осталось 10% акций.

Параллельно идут переговоры по моторному заводу GM Powertrain Uzbekistan в Ташкенте, в котором GM имеет более 70% доли. По словам Салимова, GM останется на рынке Узбекистана на условиях технического содействия. В соответствии с договоренностями «Узавтосаноат» сможет продолжить выпускать модели General Motors.

Салимов также сообщил о планах демонополизировать автопром Узбекистана, привлекая в страну иностранных автопроизводителей. «Автомобильная промышленность Узбекистана идет в направлении демонополизации. Если раньше отечественное производство ограничивалось брендом Chevrolet, то сейчас мультибрендинг для нас — один из приоритетов. Ведутся переговоры с европейскими производителями, включая Volkswagen, а также с китайскими и южнокорейскими компаниями», - сказал Салимов.

Кроме того, председатель правления «Узавтосаноат» рассказал, что сейчас компания изучает вопрос выпуска в республике электромобилей и создания необходимой инфраструктуры. Салимов поведал журналистам о формировании в Инновационном центре при Туринском политехническом университете в Ташкенте специальной группы, которая займется вопросами внедрения и организации производства электромобилей. Летом 2018 года в столицу Узбекистана для проведения тестовых испытаний будут доставлены два образца электромобилей — Chevrolet Bolt и китайской JAC. Планируется организовать их пробег по всей стране — от Андижанской области до Каракалпакстана.

Ранее компания GM Uzbekistan сообщила о прекращении с 1 июля выпуска малолитражного автомобиля марки Matiz. Причиной названо моральное и техническое устаревание модели.

Сегодня в состав компании «Узавтосаноат» входят три предприятия, выпускающие автомобили. GM Uzbekistan занимается производством легковых машин на трех площадках – на основном заводе в Асаке Андижанской области, а также в филиалах в Питнаке Хорезмской области и в Ташкенте. Еще два предприятия базируются в Самарканде: ООО «СамАвто» выпускает автобусы, грузовики и спецтехнику под торговой маркой Isuzu, а на СП ООО «JV MAN Auto-Uzbekistan» происходит сборка самосвалов и спецтехники немецкого бренда MAN. В апреле 2018 года в городе Пап Наманганской области узбекско-китайское предприятие начало выпуск средних грузовых автомобилей Foton Forland. На территории свободной экономической зоны «Коканд» в Ферганской области будет налажен выпуск грузовых моделей бренда Huyndai.