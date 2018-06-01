Казахстан передал Японии более 20 тысяч дел бывших солдат Квантунской армии

Казахстан передал Японии электронные копии архивных материалов о японских военнопленных, оказавшихся на территории Казахстана после Второй мировой войны. Об этом сообщает Bnews. Документы послу Японии в Казахстане Итиро Кавабата вручил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы. Вручение документов состоялось в День жертв политических репрессий в Национальном центре рукописей и редких книг.



Японские военнопленные в трудовом лагере. Фото с сайта Warspot.ru



Посол Японии назвал передачу копий архивных материалов большим жестом дружбы и уважения к японцам со стороны казахстанского народа. Он рассказал, что в марте 2018 года японская правительственная делегация посетила Карагандинскую область и обратилась к руководству области с просьбой передать информацию об интернированных японцах, которая хранится в государственном архиве области. Казахстанская сторона не только согласилась, но и взяла на себя сложную работу по сканированию более 20 тысяч карт интернированных японцев и сделала ее за короткий срок, отметил Кавабата.

«Переосмысление исторических фактов собственным взглядом, открытость сознания и готовность изучения опыта других дают возможность более глубокого понимания того, что происходит в мире. Передача копий карточек интернированных в Казахстане японцев является проявлением позиции Казахстана, который пытается извлечь урок из прошлого и эволюционировать по пути прогресса», — сказал посол.

В августе 1945 года СССР начал войну против Японии и в течение недели на территории Китая разгромил Квантунскую армию противника (оперативно-стратегическое объединение войск Императорской армии Японии в Маньчжурии). После окончания Второй мировой войны на территории Советского Союза, по оценкам министерства здравоохранения и благосостояния Японии, оказалось 575 тысяч японских военнопленных. Из них в лагерях скончались не менее 60 тысяч человек. На территории Казахстана были интернированы, по разным оценкам, от 37 до 59 тысяч японских военных. На настоящий момент известно о 57 захоронениях японских военнослужащих на территории республики. Периодически японские делегации проводят в Казахстане раскопки и увозят останки интернированных солдат на родину.