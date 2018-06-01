В Таджикистане заведено уголовное дело на заразившую 10 клиентов ВИЧ-инфекцией проститутку

Тестирование на ВИЧ. Фото с сайта Aids-services.com

Прокуратура Шаартузского района Хатлонской области на юге Таджикистана расследует дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в том, что заразила 10 мужчин ВИЧ-инфекцией. Имя женщины не уточняется, так как в соответствии с таджикистанскими законами нельзя разглашать имена ВИЧ-инфицированных, сообщает «Озоди»

Прокурор Шаартузского района Умед Каримзода отметил, что расследование почти завершено. «Мы возбудили уголовное дело. Свидетели дали показания. Следствие продолжается и в ближайшее время дело будет направлено в суд. Имя подследственной сообщить вам не могу, но скажу, что сейчас она находится под арестом», – сказал он.

По данным прокуратуры, обвиняемой 30 лет, с 2014 года она состоит на учете местного центра по борьбе с ВИЧ/СПИД. Однако, как выяснилось, несмотря на свое заболевание, она занималась проституцией. Некоторые из ее клиентов были установлены по звонкам и сообщениям в телефоне женщины.

Она обвиняется по статье 125 УК Таджикистана «Заражение ВИЧ-инфекцией». В соответствии с данной статьей, «заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у себя этого вируса, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет, а умышленное заражение двух или более лиц - лишением свободы на срок от пяти до десяти лет». Заведующий Центром борьбы со СПИД Шаартузского района Акрам Давлатов рассказал, что подозреваемая была проинформирована об ответственности за дальнейшее нераспространение своего опасного заболевания. «У каждого такого человека мы берем письменную расписку с подписью», - сказал заведующий, уточнив, что в настоящее время в его учреждении состоят на учете 90 инфицированных.

Добавим, что данный случай является первым в Таджикистане, когда оглашаются данные по привлечению к ответственности лица, виновного в массовом заражении болезнью. Всего в Хатлонской области зарегистрировано 2863 носителя ВИЧ, 900 из них – женщины. Большая часть – это потребители инъекционных наркотиков и работницы сексуальной индустрии.

По данным Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (больше известной по английской аббревиатуре UNAIDS), всего в Таджикистане на конец 2017 года насчитывалось 14 тысяч человек, зараженных ВИЧ. Причем, многие люди не обращаются для обследования или лечения, потому что боятся подвергнуться дискриминации.