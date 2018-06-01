В Узбекистане иностранных туристов обязали платить за каждый день пребывания в стране

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Правительство Узбекистана утвердило изменения в процедуру оплаты временной регистрации для иностранных туристов. Если раньше пошлина за временную прописку была единовременной, то сейчас сумма сбора зависит от количества дней пребывания в стране, сообщают «Новости Узбекистана» , ссылаясь на пресс-службу Госкомтуризма.

Согласно новым правилам, туристы из дальнего зарубежья будут платить за регистрацию до 30 дней включительно 2% от размера минимальной заработной платы (МРЗП) за каждый день пребывания в республике. На данный момент сумма составляет 3445 сумов ($0,43). Таким образом, если иностранец будет жить в Узбекистане целый месяц, это обойдется ему в $13. Раньше пошлина составляла $20 независимо от срока нахождения в стране.

Граждане стран СНГ также будут теперь платить по схеме, актуальной для других иностранных туристов ($0,43 за день пребывания). До внесения поправок в законодательство, с жителей государств бывшего СССР в Узбекистане взимали $5 за оформление регистрации на срок от трех дней до шести месяцев. В Госкомтуризма считают, что новая система позволит туристам сэкономить деньги. Это касается и гостей из ближнего зарубежья, которые, как правило, приезжают навестить родственников и не останавливаются дольше десяти суток (плата за этот период составит $4,3).

Кроме того, в Узбекистане ответственность за временную регистрацию иностранных туристов на территории республики переложили на принимающую сторону, которая будет обязана выплачивать штрафы в случае нарушения правил временной прописки. Напомним, размер взысканий составляет от 50 до 100 минимальных зарплат - от $1000 до $2000.

Однако туристы, отдыхающие «дикарем», то есть проживающие в палатках или трейлерах, несут ответственность за регистрацию самостоятельно. В случае нарушения регламента они подвергаются денежному взысканию в десятикратном размере суммы туристского сбора, который установлен на уровне 10% от МРЗП за каждый день пребывания в стране (чуть больше $2). При этом правительственным постановлением от 29 мая указанная категория путешественников может зарегистрироваться по интернету, указав в уведомлении населенные пункты своего маршрута.

В феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил максимально облегчить посещение страны для иностранных туристов, чтобы те не ходили по учреждениям органов внутренних дел. В этой связи правительство республики рассматривало введение бесплатной временной регистрации иностранных граждан, въезжающих в страну на срок до 30 дней, но законопроект не был утвержден. По данным Госкомтуризма, в 2017 году Узбекистан посетило свыше 2,5 млн туристов. Однако позже председатель комитета Азиз Абдухакимов уточнил, что цифра была завышена – реально в стране побывало всего 200 тысяч иностранцев, принесших доход в индустрию.