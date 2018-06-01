Правительству Узбекистана запретили предоставлять компаниям налоговые льготы

Узбекистанские таможенники. Фото с сайта Upi.uz

В Узбекистане налоговые и таможенные льготы и преференции будут предоставляться только законами и актами президента. Постановление об этом Шавкат Мирзиёев подписал 31 мая.

Правительству и отдельным министерствам запрещается не только принимать решения о предоставлении льгот, но и составлять перечни продукции, ввозимой в страну с применением льгот по таможенным платежам. Этим будут заниматься сами предприниматели, их обязали утверждать списки импортируемых товаров в Центре комплексной экспертизы при Национальном агентстве проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана. НАПУ также уполномочено предоставлять в аппарат главы государства предложения по досрочному прекращению предоставленных льгот.

Льготы теперь будут предоставлять в целом для отраслей, сфер деятельности или территорий. Ранее их получали и отдельные предприятия. Однако, как говорится в постановлении, это привело к созданию неравных условий и нарушению принципов добросовестной конкуренции, использованию административного ресурса для получения привилегированного статуса на рынке и формирование у пользующихся преференциями предприятий иждивенческих настроений.

Индивидуальные льготы будут предоставлять в исключительных случаях. Например, для реализации социально значимых проектов в отраслях, куда частный сектор не спешит инвестировать, или исходя из международных договоров, а также при наличии конкретных социальных или экономических оснований.

Срок действия временных льгот ограничен тремя годами, исключение предоставлено лишь компаниям, получающим послабления по международным соглашениям. Также в стране будет разработан механизм по возврату в государственную казну денежных средств, недополученных вследствие неэффективного предоставления льгот бизнесу.

Напомним, с 1 февраля 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отменил льготы по импорту продовольственных продуктов, предоставленные отдельным компаниям. Решение было обосновано созданием здоровой конкуренции на рынке, желанием избежать монополизации импорта продуктов питания, искусственного дефицита и завышения цен. По данным «Ферганы», льготы на импорт продовольствия на тот момент имели компании, так или иначе связанные с власть имущими. Преференции раздавались «по блату». Влиятельные люди, их родственники и зарегистрированные на них фирмы контролировали целые группы импорта продовольствия: кто-то беспошлинно ввозил сахар, кто-то – подсолнечное масло, кто-то – молочные продукты.