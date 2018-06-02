Киргизский депутат бежал в США с премией имени Чингиза Айтматова

Аскарбек Шадиев. Фото с сайта April.kg

Депутат Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Аскарбек Шадиев, обвиненный в присвоении премии имени Чингиза Айтматова, бежал в США и объявлен в розыск. Об этом сообщает АКИpress со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

31 мая текущего года Шадиеву предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление должностным положением» Уголовного кодекса Киргизии по факту присвоения бюджетных денежных средств, выделенных для вручения премии имени Чингиза Айтматова в сумме $30 тысяч. В тот же день решением Первомайского районного суда Бишкека в отношении обвиняемого заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело в отношении Шадиева было возбуждено Генпрокуратурой Киргизии 28 апреля 2018 года. Однако, как отмечает ГКНБ, днем ранее депутат выехал на похороны родственника в город Исфана Баткенской области и незаконно пересек государственную границу через неконтролируемые участки в районе села Арка Лейлекского района в сторону Таджикистана.

После возбуждения уголовного дела Шадиев вылетел авиарейсом по маршруту Худжанд-Москва, используя дипломатический паспорт Киргизии. В Москве он пересел на самолет до Нью-Йорка (США). По словам близких родственников депутата, Аскар Шадиев выехал на лечение и должен был вернуться в течение одной-двух недель, но, как заявили в ГКНБ, обвиняемый до сих пор скрывается от следственных органов и объявлен в розыск.

Премия имени Чингиза Айтматова вручается с 2012 года в рамках Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. Деньги на вручение премии ($30 тысяч) ежегодно выделяет парламент Кыргызстана.

В прошлом году премия не присуждалась. Однако, по данным прокуратуры, в августе 2017 года Аскарбек Шадиев, который в то время руководил парламентским комитетом по международным делам, направил спикеру парламента запрос о выделении финансов. Деньги были выданы заведующему отделом комитета Арсену Закирову. В секретариат МПА СНГ они не поступили. Позднее Шадиев направил спикеру письмо, где утверждалось обратное. В результате, как отмечает прокуратура, государству был причинен ущерб на 2 млн 61 тысячу сомов.

Арсен Закиров был задержан в конце 2017 года. Его обвинили по статьям «Присвоение имущества» и «Подделка документов». Шадиева в связи с этим делом неоднократно вызывали на допросы в ГКНБ. В начале апреля 2018 года на фоне скандала он ушел в отставку из правительства, где занимал пост вице-премьера. В настоящее время он остается депутатом.

Коллеги Шадиева заявили, что он является достаточно состоятельным человеком и не нуждается в этих деньгах.