На Генпрокуратуру Таджикистана подали в суд по делу погибшего от пыток Исмонбоя Бобоева

Исмонбой Бобоев. Фото с сайта News.tj

Адвокат Абдурахмон Шарипов, который выступает по делу Исмонбоя Бобоева, погибшего в результате пыток в здании УБОП Согдийской области Таджикистана, подал в суд на Генеральную прокуратуру республики. Об этом сообщает Коалиция против пыток . Жалобу также поддержал «Независимый центр по защите прав человека».

Как считает юрист, прокуратура допустила нарушение подследственности по этому делу. При этом расследование продолжается уже восемь лет, но результатов нет до сих пор.

Следствие прекращалось, а затем возобновлялось несколько раз. В январе 2018 года адвокат обратился в прокуратуру с просьбой, чтобы расследование было возобновлено, а виновные привлечены к ответственности. В начале февраля он получил ответ, что следствие возобновят, но при этом его передадут в МВД Таджикистана (то есть ведомству, с которым были связаны подозреваемые в пытках). Юрист обжаловал это решение, но получил отказ. После этого он обратился в суд.

«Складывается впечатление, что должностные лица не заинтересованы в проведении оперативного, беспристрастного и эффективного расследования о пытках. Несмотря на наши многочисленные обращения, они не произвели никаких следственных действий», – заявил Шарипов.

Ранее, в 2017 году, Комитет ООН по правам человека, рассмотрев жалобу по этому делу, признал неэффективность расследования. Он направил правительству Таджикистана обращение, отметив, что «с момента смерти Исмонбоя Бобоева прошло более семи лет, но до сих пор неизвестны точные обстоятельства смерти». «Органы государства-участника, – говорилось в обращении, – все еще не предъявили обвинения, не привлекли к ответственности и не передали в суд дела лиц, причастных к данной смерти, имевшей место при крайне подозрительных обстоятельствах во время содержания жертвы под стражей».

Как отмечает Коалиция против пыток, попытки получить комментарии Генпрокуратуры в связи с этим посланием результатов не принесли.

Исмонбой Бобоев работал в России, занимался торговлей, он получил российское гражданство. В феврале 2010 года он приехал в Исфару (Согдийская область) навестить родителей. Однако его задержали сотрудники УБОП Фирдавс Шокиров и Манучехр Акбаров, заподозрив в причастности к экстремистской организации. Бобоева доставили в Худжанд, в здание РУБОП по Согдийской области. Находясь в кабинете одного из сотрудников, задержанный скончался.

Официальная версия утверждала, что он умер якобы от «механической асфиксии» при западении языка. Однако отец погибшего заметил на его теле следы пыток. Позднее он добился эксгумации и нового заключения, признавшего причинами смерти «электротравму, острую сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность». Шокирова и Акбарова уволили, но наказания они не понесли. Их арестовывали, но вскоре отпустили – по слухам, за взятку в несколько сотен тысяч долларов.

В 2017 году правозащитники составили карту, на которой отмечены населенные пункты, из которых поступали жалобы на пытки. Большинство жалоб, как отмечалось, касалось сотрудников милиции. При этом подобные случаи продолжаются. Так, в марте 2018 года в Душанбе после допроса в милиции скончался автомеханик Абдурахмон Назаров. По словам его родственников, это стало результатом пыток. Официальная версия утверждала, что причиной стал инфаркт.