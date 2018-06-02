В Узбекистане задержали бывшего заместителя Ботира Парпиева

Ботир Парпиев. Фото с сайта Qalampir.Uz

В Узбекистане задержали Абдусалома Юлдашева, ранее работавшего первым заместителем главы Государственного налогового комитета (ГНК) Ботира Парпиева. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на собственный источник.

Официального подтверждения пока не поступало. Однако о задержании сообщили и другие источники. Об этом написал Kommersant.uz, не указывая, откуда получена информация. Сообщение публикует и «Озодлик», ссылаясь на нескольких анонимных чиновников. По данным ресурса, вместе с Абдусаломом Юлдашевым был также задержан его сын Джавлонбек.

Согласно данным Kun.uz, бывшего замглавы ГНК задержали в Ферганской области 28 мая, а затем доставили в Ташкент. По версии «Озодлика», Юлдашева вместе с сыном задержали на территории одной из соседних республик, а затем передали Узбекистану. В настоящее время они находятся в Ташкенте, в следственном изоляторе Службы государственной безопасности.

Ранее, по неофициальным данным, Абдусалома Юлдашева вызвали в Генпрокуратуру «для дачи показаний в рамках проверок налоговой системы». После этого он скрылся, и был объявлен в международный розыск. По словам источника в ГНК, Абдусалом Юлдашев и его сын подозреваются в присвоении государственных средств в объеме трех миллиардов сумов (около $375 тысяч).

Абдусалом Юлдашев работал в налоговой службе с 1990-х годов. Должность первого заместителя главы ГНК занимал с 2012 по январь 2018 года. Позднее, по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, его перевели на должность главы Кашкадарьинского областного управления ГНК. В ведомстве рассказали, что Юлдашев отсутствовал на работе последние десять дней.

29 мая, на следующий день после задержания Юлдашева, президент Узбекистана на совещании заявил о высоком уровне коррупции в налоговой системе. «Я не зря сменил главу Государственного налогового комитета. Причина в том, что у нас не существует налоговая система, – сказал он. – Нижестоящие сотрудники налогового комитета не знают, как нужно работать. 70 процентов сотрудников связаны с коррупцией».

Ботир Парпиев, руководивший Государственным налоговым комитетом почти 15 лет, был уволен в мае 2018 года. Этому предшествовала критика президента в адрес налоговой службы за незаконные проверки предпринимателей.

Позднее стало известно, что должностей лишились и некоторые родственники Парпиева. Так, его сын Дилшод Парпиев был уволен с поста начальника главы Консульского управления МИДа. Брат Кодир Парпиев снят с поста главы Андижанского областного объединения профсоюзных организаций. Сам Ботир Парпиев, по некоторым данным, госпитализирован.

Известно, что бывший руководитель ГНК находится в родственных связях с бывшим главой госбезопасности Узбекистана Рустамом Иноятовым. Его младший сын Бобур работал в силовых структурах, а позднее возглавил «Ориент Финанс», который подозревали в причастности к отмыванию украденных государственных средств. Несколько месяцев назад сообщалось, что он пытался покинуть Узбекистан, но ему не разрешили выезд.