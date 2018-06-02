Обрушилась часть автотрассы Душанбе-Худжанд

На автотрассе Душанбе-Худжанд в результате обвала обрушилась часть дороги. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.



Обрушившаяся часть автотрассы. Фото с сайта «Озоди»



Инцидент произошел на 138 километре трассы в районе кишлака Хушекат Айнинского района. Обвал привел к обрушению дорожного полотна протяженностью в несколько десятков метров. Пострадавших нет.

Для движения транспорта открыто временное одностороннее движение по объездной дороге.



Фото с сайта Аkhbor-rus.com



На место происшествия перебросили дорожную технику компании IRS, которая обслуживает трассу. При этом в компании, как передает «Озоди», отметили, что участок не подлежит восстановлению, и дорогу на этом месте надо прокладывать заново. Примерный срок работ не назван.

Автотрасса Душанбе–Худжанд связывает столицу с Согдийской областью, а также ведет в Узбекистан. Ее протяженность составляет около 350 километров, ежедневно ею пользуются тысячи людей.

Проезд является платным. Плату ввели после реконструкции дороги, осуществлявшейся за счет кредитных средств Китая в объеме $280 млн. Тариф зависит от типа автомобиля и дальности поездки. Из Душанбе в Худжанд можно добраться примерно за 60 сомони (около $6).