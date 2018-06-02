В России будут судить узбекистанца за месть работодателю

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В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении мигранта из Узбекистана, которого обвиняют в уничтожении чужого имущества. Об этом сообщает Znak.com . По данным прокуратуры, мигрант, решивший отомстить работодателю, причинил ущерб на миллионы рублей.

Инцидент произошел еще в 2012 году. По версии следствия, гражданин Узбекистана (его имя не сообщается) решил уничтожить имущество работодателя, чтобы отомстить за долги по зарплате.

Ночью он пробрался на территорию карьера рядом с селом Муслюмово, подложил покрышки под машины, принадлежавшие работодателю, и поджег их. В результате пострадали два самосвала, микроавтобус, экскаватор и бульдозер.

Затем узбекистанец приехал на погрузчике в деревню Сычево, расположенную в нескольких километрах от карьера. Там он стал таранить кафе, принадлежащее работодателю, а также повредил еще несколько построек – баню, шиномонтаж и трансформаторную будку. Местная пресса утверждает, что кафе было «снесено».

Ущерб составил более 7 миллионов рублей. Виновник скрылся, его задержали в феврале 2018 года.

По данным правозащитников, невыплата зарплаты – одна из главных проблем, с которой сталкиваются работающие в России трудовые мигранты. «Считается, что если у человека нет российского гражданства, с ним можно поступать как угодно, и даже когда мигрант пытается отстоять свои права, ему не помогают, а дискриминируют все больше», - поясняет специалист по национальным отношениям и миграционной политике в России, политолог Утэ Вайнманн.

Одни мигранты смиряются с дискриминацией, другие пытаются отстоять свои права, обратившись за помощью в правозащитные организации или устраивая акции протеста. К примеру, в октябре 2012 года в Санкт-Петербурге бастовали 50 дворников, приехавших из Таджикистана. В конце мая 2018 года в Москве возле офиса клинингового агентства «Мой город» прошел митинг трудовых мигрантов из Кыргызстана, требовавших выплаты заработанных денег за два-три месяца. Компания задолжала зарплату почти 700 работников. Немногим ранее их соотечественники на Сахалине устроили забастовку с требованием погасить им долги по зарплате за два с половиной месяца. В итоге на директора задолжавшей им строительной компании «Спиро» завели уголовное дело.