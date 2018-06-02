В Таджикистане уволили гаишников за вымогательство у румынских туристов

В Таджикистане уволены двое сотрудников ГАИ, вымогавшие взятку у туристов из Румынии. Об этом сообщает «Озоди» со ссылкой на руководство ГАИ в Кулябе. В отношении бывших гаишников также проводит проверку управление Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией.



Фото с сайта «Озоди»



Разбирательство началось после того, как видеозапись с инцидентом была опубликована в социальных сетях. «После публикации видео мы вызвали всех сотрудников, которые попали в кадр, и получили их показания. К факту мздоимства были причастны двое из них – Саидшо и Мехровар. По данному факту проводится проверка», – сообщил источник в антикоррупционном ведомстве.

Видео было записано в июле 2017 года. Его участниками стали двое байкеров из Румынии, которые путешествовали по Таджикистану. Они прибыли в Душанбе, оттуда направились на Памир. Инцидент произошел на обратном пути, на посту «Гулистон» на въезде в Куляб.

Как рассказал один из путешественников Михай Сика, сначала они вообще не поняли, почему их остановили гаишники. «Сотрудник ГАИ не знал английского, мы не понимали ни русского, ни таджикского. Он позвонил своему приятелю, который владеет английским, и передал нам трубку, тот объяснил, почему нас остановили», – сообщил он.

Затем иностранцам объяснили, что они превысили скорость, милиционер потребовал с них 500 сомони (около $50), но затем согласился на 200 сомони (около $20). Михай положил деньги на сидение машины гаишника, после этого туристы продолжили путь.

Сотрудники ГАИ даже не подозревали, что ведется видеозапись. Видеокамера была на шлеме одного из туристов.

Иностранцы, приезжающие в Таджикистан, нередко жаловались на вымогательство со стороны правоохранительных органов. Так, в 2017 году ученый из Германии Уве Стохр рассказал, что когда он фотографировал памятник Исмоилу Сомони в Душанбе, к нему подошли милиционеры и на ломаном русском потребовали денег. «Я спросил у них, почему они вымогают деньги средь бела дня, на что они ответили – у вас, американцев, денег куры не клюют», – сообщил он.

На вымогательство жаловался и гражданин Турции Мехмет Гендж, который опубликовал материал «Ни один полицейский не берет столько взяток, как в Таджикистане». МВД тогда провело проверку, по результатам которой сообщило, что в действиях десятков сотрудников ГАИ (в частности, в Душанбе и Кулябе) выявлены нарушения. Их привлекли к дисциплинарной ответственности.