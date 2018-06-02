Автор расследования о поселке «Идеал Хаус» пожаловалась в прокуратуру

Внештатная журналистка «Ферганы» Эльнура Алканова, автор расследования о продаже коттеджного комплекса «Идеал Хаус» в Бишкеке, пожаловалась в прокуратуру на следователей, обвинив их в нарушении закона. Об этом она написала в Facebook.



Кадр из видео-расследования Эльнуры Алкановой



Жалоба касается начальника следственного управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Нурбека Ажибаева и старшего следователя Замира Оморбекова. Журналистка отмечает, что ее уголовное преследование было незаконным. Она требует завести дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Превышение должностных полномочий».

Попытку привлечь ее к уголовной ответственности после расследования она считает политическим заказом. «МВД совместно с ГКНБ перепроверив мое расследование, выявили факт незаконной продажи, и бывший глава ФУГИ (Фонд управления государственным имуществом) был водворен в СИЗО», – пишет Алканова. По ее словам, следователь выполнял заказ бывшего премьер-министра Сапара Исакова, замешанного в скандальной истории. «Следователь признался в разговоре, чистосердечное признание следователя записано на диктофон, и будет предоставлено в Генеральную прокуратуру для оценки», – отмечает журналистка.

Она также поблагодарила коллег и правозащитников за поддержку.

Расследование Эльнуры Алкановой было опубликовано в октябре 2017 года (вот его первая и вторая части). Оно было посвящено продаже коттеджного комплекса «Идеал Хаус» в элитном районе Бишкека – возле государственной резиденции «Ала-Арча».

Участок с недостроенными коттеджами был продан в сентябре 2017 года за 142 млн сомов (около $2 млн). Это было несколько больше стартовой цены в 130 млн сомов, однако значительно меньше оценки, которую ранее этой недвижимости дал Госкомитет национальной безопасности – 748 млн сомов (около $16,5 млн). Фонд управления госимуществом заявил, что итоговая цена была связана с тем, что объект неоднократно выставляли на торги, но покупателей не находилось.

Покупателем выступила компания «ВостокТехКомплект». В ходе расследования Эльнура Алканова выяснила, что ее учредитель Айбек Сатиев лишь представлял интересы настоящего покупателя, председателя БТА-банка Темира Рыскулова – соратника главы правительства Сапара Исакова. Также выяснилось, что в период сделки брат премьер-министра был назначен советником председателя правления банка. «ВостокТехКомплекс», по информации журналистки, на момент сделки не занимался активной деятельностью.

Расследование получило широкий резонанс. При этом в отношении самой журналистки было заведено уголовное дело. Ее обвинили в незаконном получении информации и разглашении банковской тайны. Это было связано с претензиями БТА-банка, который заявил, что в расследовании была якобы разглашена коммерческая тайна. Дело передали в суд, журналистке запретили покидать страну. Однако прокуратура не поддержала обвинения, в апреле 2018 года дело было закрыто. В поддержку Эльнуры Алкановой выступили многие общественные деятели и правозащитные организации, включая Комитет защиты журналистов.

При этом в апреле был задержан Болсунбек Казаков, который руководил Фондом управления госимуществом во время сделки. Его обвинили в злоупотреблении служебным положением. По мнению журналистки, он может рассказать следствию о других фигурантах. Со своей стороны, Сапар Исаков, отрицающий причастность к продаже коттеджей, был отправлен в отставку в связи с вотумом недоверия.