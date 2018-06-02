Сотни таджикских мигрантов покинули Россию перед ЧМ по футболу

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В мае 2018 года Россию покинули несколько сотен трудовых мигрантов из Таджикистана. Об этом сообщает «Озоди» со ссылкой на данные российских правозащитников.

Отъезд был связан с усилением мер безопасности перед проведением Чемпионата мира по футболу, а также ужесточением миграционных требований. У некоторых из тех, кто уехал, не был продлен срок действия патента. Однако другие указали на иные причины.

Как рассказал сотрудник правозащитной организации по защите прав мигрантов Каримджон Еров, некоторые российские предприятия из-за проверок перед ЧМ-2018 отказались от трудовых мигрантов среди своего персонала. «Сейчас участились проверки, и ежедневно к нам звонят до 15 человек, которые сообщают о задержании мигрантов. Поэтому некоторые работодатели временно распустили работников-мигрантов, и те посчитали, что лучше всего на этот период быть на родине», – отметил он.

Матчи Чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Это Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи. Там уже принимаются дополнительные меры безопасности, затронувшие мигрантов.

Выходец из Фархорского района Анвар Турдыев рассказал, что недавно вернулся из Екатеринбурга, где работал на деревообрабатывающем предприятии. В мае работодатель заявил ему, а также другим сотрудникам из Таджикистана и Узбекистана, что временно откажется от их услуг. «У меня все документы были в порядке, но работодатель по-хорошему сказал нам, что не хочет лишней головной боли ни себе, ни нам, – сообщил Турдыев. – Проверки участились, сказал он, и из-за малейшего нарушения могут закрыть предприятие, а вас депортируют. Пришлось вернуться на родину. Закончится чемпионат, вернусь обратно».

Некоторые решили не возвращаться, а перебраться в другие города, где матчи ЧМ не проводятся. Там, по их словам, проверок меньше.

Министерство труда и миграции Таджикистана заявило, что в мае тысячи мигрантов в России «получили патенты без особых проблем». Тем не менее, до этого ведомство призвало граждан страны временно воздержаться от поездок в города, где пройдут матчи ЧМ (с таким же советом выступили власти Кыргызстана). Схожие рекомендации, как сообщает URA.RU, дают им в таджикской диаспоре в России. В частности, рекомендуют не посещать Екатеринбург. «К сожалению, не у всех приезжающих мигрантов есть регистрация. В городе будет куда больше полицейских, которые будут проверять документы у всех, кого сочтут подозрительными. Поэтому, чтобы не нагнетать ситуацию, такая рекомендация есть», – заявил руководитель совета «Общество таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев.

В преддверии чемпионата в местах, где работают мигранты, также распространяются фиктивные объявления о необходимости продлевать регистрацию и патенты. Официально в связи с подготовкой к чемпионату был ужесточен миграционный режим – в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, приезжих обязали вставать на миграционный учет в течение трех суток со дня прибытия. В то же время правозащитники отмечали, что речь не идет только о формальном ужесточении правил. По их данным, в последнее время участились жалобы мигрантов на вымогательство и побои со стороны полицейских.