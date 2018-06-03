Самаркандцам пообещали отапливаемые квартиры и надземные переходы

Дом в массиве Согдиана. Фото Wikimapia.org

Все многоэтажные дома Самарканда будут отапливать современные котельные. Об этом изданию «Новости Узбекистана» заявил начальник управления жилищно-коммунального обслуживания Самаркандской области Рустам Саттаров.

«В этом году во всех многоэтажных домах заменим трубы и подготовим дома к подключению к котельным. А в будущем году с помощью Французского агентства развития (ФАР) будут возведены современные котельные, и жители многоэтажных домов будут постоянно обеспечены теплом», – пообещал Саттаров.

Отметим, что многие годы самаркандцы лишены возможности пользоваться центральным отоплением, и для обогрева своих квартир используют газовые плиты и баллоны, электрические обогреватели, печки на углях и дровах. Подробнее об этом можно прочитать, к примеру, здесь и здесь.

По словам Саттарова, в скором времени будут капитально отремонтированы все 317 многоэтажек в микрорайонах «А» и «Б», а также в массивах Согдиана и Сартепа. Кроме того, в Согдиане появятся артезианские скважины, в 22 домах массива Сартепа установят 71 новый лифт. На капремонт и благоустройство территорий в этих густонаселенных частях Самарканда выделено 71,7 млрд сумов ($9 млн), замена лифтов потребует 14,2 млрд сумов ($1,8 млн). Обещают также заасфальтировать все имеющиеся в названных районах дороги, общая протяженность которых составляет 28,5 км.

В поселках Фархад, Химиков и Сулим, а также на 20 улицах Самарканда появится ночное освещение. В пяти точках Самарканда построят надземные пешеходные переходы: у дома быта «Зебо», у торгового комплекса «Шодиёна», на улице Рудаки около железнодорожного рынка, на улице Беруни у парка «Ёшлик» и на перекрестке улиц Дагбитской и Шахи-Зинда, перечислил Саттаров. Кроме того, будут восстановлены подземные переходы на улицах Алишера Навои и Дагбитская. На обустройство всех семи переходов выделено 11,6 млрд сумов ($1,5 млн).

Всего же на улучшение условий жизни Самарканда запланировано потратить $50 млн из выделенных Самаркандской области в 2018 году $500 млн. По утверждению Саттарова, такую большую сумму город получил на благоустройство впервые. Ранее хоким (глава администрации) Самаркандской области Туроб Джураев сообщил, что $400 млн из переданной региону суммы предназначены для «развития животноводства, птицеводства, пчеловодства, организации промышленных предприятий по этим направлениям, выращивания плодоовощной продукции, расширения интенсивного садоводства, строительства современных теплиц на основе метода гидропоники, предприятий по переработке, сортировке и упаковке плодоовощной продукции, холодильных складов, закупки современной техники и технологий для сельского хозяйства». Оставшиеся $50 млн власти направят на финансирование инвестиционных проектов в создаваемых в области 17 малых промышленных зонах.