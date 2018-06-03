Суд постановил выдворить из России пожаловавшегося на полицейских таджикского мигранта

Фахриддин Тагоймуродов. Фото с сайта Комитета против пыток

Суд города Люберцы (Московская область) постановил выдворить из России уроженца Таджикистана Фахриддина Тагоймуродова, который ранее пожаловался на избивших его сотрудников полиции. Об этом сообщает «Комитет против пыток» . Решение было принято 28 мая.

По данным правозащитников, мигранта обвинили в административных правонарушениях. Суд счел его виновным, и на этом основании велел выдворить его из страны.

Фахриддин Тагоймуродов работал в России с начала 2010-х годов. Он сменил разные профессии, в последнее время работал экскаваторщиком. На заработках он находится на легальном положении, необходимые документы им оформлены. Столкнувшись с тем, что его нередко останавливали полицейские (и это могло сопровождаться поборами), Тагоймуродов решил отстаивать свои права, завел свой Youtube-канал, и при контактах с полицейскими стал снимать происходящее на видео. Иногда, по его словам, это приносило положительный эффект.

Однако 23 апреля 2018 года, когда Тагоймуродов шел по улице в городе Дзержинский, его задержали сотрудники полиции, не объясняя причин. Когда он попытался снять это на телефон, один из них выхватил аппарат, и ударил его по лицу. Таджикистанца доставили в отделение полиции, где избили. Кроме того, как рассказал пострадавший, в его адрес звучали «оскорбления дискриминационного характера».

На задержанного составили протокол о «мелком хулиганстве» (якобы он на улице ругался матом). Он отказался подписать документы, при этом, воспользовавшись вторым телефоном, вызвал «Скорую» (врачи зафиксировали гематомы). Тагоймуродов также связался с юристом Валентиной Чупик. После вмешательства правозащитников, по его словам, к делу подключили даже посольство Таджикистана.

Тагоймуродову предложили согласиться с обвинениями, заплатить 500 рублей штрафа за «мелкое хулиганство» и выйти на свободу. Однако он отказался, зная, что за два административных правонарушения мигранта могут выдворить из страны. После того как юрист, защищавшая его интересы, по телефону пообещала руководству ОМВД жаловаться на нарушения (незаконное задержание, незаконное лишение свободы, пыточные условия содержания, фальсификация материалов административного дела, халатность), полицейские отказались от претензий. Заместитель начальника отделения порвал протокол и пообещал наказать подчиненных. Позднее от имени Тагоймуродова юристы также направили жалобу в отдел Следственного комитета.

Однако позднее, 27 мая, по данным «Комитета против пыток», полиция вновь обвинила Тагоймуродова в административном правонарушении (якобы совершенном 23 апреля), направив соответствующие материалы в суд. Также его заподозрили в нарушении миграционного законодательства. По данным «Ферганы», Тагоймуродов оформил временную регистрацию в Москве, однако на момент проверки документов находился в Подмосковье у своей знакомой.

Суд на следующий день, 28 мая, рассмотрел оба дела и признал Тагоймуродова виновным. По данным правозащитников, рассмотрение проходило с нарушениями закона. «Тагоймуродову не была предоставлена возможность пользоваться помощью защитника, хотя он просил об этом и указывал лиц, которые могут осуществлять его защиту в процессе, – говорит юрист «Комитета против пыток» Петр Хромов. – О его задержании не было сообщено в консульство Таджикистана. Два разных дела были рассмотрены судьей в одном судебном заседании».

Правозащитники намерены изложить нарушения в апелляционной жалобе, которую подадут в Московский областной суд.