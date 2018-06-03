Учащиеся колледжа в Наманганской области до смерти забили своего однокурсника

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Первого июня у агроэкономического колледжа в поселке Шаханд Туракурганского района Наманганской области был убит 19-летний второкурсник А.Т. Он был забит до смерти своими однокурсниками, сообщает «Озодлик» со ссылкой на очевидца драки.

По его словам, на А.Т. напали три человека, во время избиения парень практически не сопротивлялся, говоря, что он держит пост и не хочет драться. Но это не останавливало его противников, которые продолжали бить до тех пор, пока он не потерял сознание. Подросток скончался на месте инцидента.

По словам одного из преподавателей колледжа, погибший был одним из самых воспитанных студентов, «его отец работает на рынке, в семье – пятеро сыновей, все они хорошие люди». Он сообщил, что «трое парней вытащили его за пределы колледжа и стали избивать, а мальчик не оказывал сопротивления».

Причина нападения пока неизвестна. По словам источников «Озодлика», возбуждено уголовное дело, задержаны трое подозреваемых.

Напомним, год назад Узбекистан был взбудоражен известием о гибели в результате драки студента медицинского колледжа имени Боровского Жасурбека Ибрагимова. Семнадцатилетний второкурсник был жестоко избит группой однокурсников 3 мая 2017 года. Его госпитализировали с тяжелыми травмами, провели пять сложных операций, но они не помогли, и 1 июня подросток скончался. «Фергана» подробно писала о его деле, все материалы можно найти в рубрике «Дело Жасурбека». В октябре убийство произошло в юридическом колледже: учащийся 3-го курса Саидкамрон Саидвалиев нанес по одному ножевому ранению двум однокурсникам, один из которых скончался от большой кровопотери. После этого случая Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана запретило учащимся колледжей иметь при себе колюще-режущие предметы - ножи, циркули и тому подобное.

Однако такие преступления происходят не только в колледжах. В апреле 2018 года в андижанской школе №10 девятиклассник убил ударом ножа в сердце своего сверстника из другого общеобразовательного заведения.

По данным МВД Узбекистана, в 2017 году учащиеся школ, академических лицеев и профессиональных колледжей совершили более 1500 преступлений. Причем по сравнению с 2016 годом число преступлений, совершенных представителями этой категории, сократилось на 21%.