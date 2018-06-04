Турецкого певца осудили за ироничную песню про Эрдогана

Эрдал Гюней. Фото с сайта Sarkisozuara.net

В Турции осужден певец Эрдал Гюней, написавший ироническую песню «Папа» о коррупционном скандале с участием главы страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает «Stockholm Center of Freedom» . Его обвинили в «оскорблении президента» и приговорили к году тюрьмы с пятилетней отсрочкой исполнения приговора.

Кроме того, певца обязали выплатить штраф в 1860 лир (около $400) за «оскорбление сына президента» Билала Эрдогана. Имя последнего также фигурировало в коррупционном скандале, которому посвящена песня.

Скандал, о котором идет речь, начался в 2013 году. Тогда были задержаны десятки людей, связанных с правящей Партией справедливости и развития, в домах некоторых родственников влиятельных политиков прошли обыски. У фигурантов были конфискованы миллионы долларов, в некоторых случаях хранившиеся в коробках из-под обуви.

Фигурантам, включая бизнесмена Резу Зарраба и главу государственного «Народного банка», предъявили обвинения во взяточничестве, коррупции, мошенничестве, отмывании денег и контрабанде золота. Обвинения касались махинаций, связанных с поставками золота в Иран в обмен на нефть — в нарушение международных санкций.

Предполагалось, что к истории могут быть причастны Реджеп Тайип Эрдоган, занимавший тогда пост главы правительства, и его сын Билал. В интернете появилась запись, предположительно содержавшая их разговор – участники обсуждали, как спрятать деньги сомнительного происхождения. Один из них, предположительно Эрдоган-старший, упоминает «операцию по борьбе с коррупцией» и говорит, что «все это надо убрать из дома». Другой, предположительно Эрдоган-младший, обращаясь к «папе», уточняет, что это «деньги из его сейфа». Позднее упоминается сумма в 30 миллионов евро, которую «пока не спрятали».

Скандал привел к ряду отставок в правительстве. Однако Эрдоган, отрицая все обвинения, сохранил свой пост, став позднее президентом. Под его руководством расследование было прекращено, многие сотрудники полиции и прокуратуры, причастные к нему, были уволены. Хотя впоследствии об этой истории вспомнили вновь, когда в США был арестован и отдан под суд Реза Зарраб. В ходе разбирательства он дал показания и против Эрдогана, заявив, что тот, вероятно, знал о схеме обхода санкций.

В песне Эрдала Гюнея «Папа» персонаж просит отца «научить его математике» и объяснить, что значит «обнулять» (в упомянутой записи «обнулить» означало убрать из дома запасы наличных). Он также говорит, что его отца «заботят только коробки из-под обуви» и что «наше дело — грабить».

В Турции людей нередко обвиняют в «оскорблении президента» — преступлении, за которое могут приговорить к нескольким годам тюрьмы. Такие дела были заведены на несколько тысяч человек, включая журналистов, карикатуристов и деятелей культуры. Недавно по такому обвинению приговорили к 10 месяцам тюрьмы певицу Зухал Олджай, упомянувшую президента в негативном контексте в одной из песен. Организация «Репортеры без границ» поместила президента Турции в список «медиа-хищников» — государственных деятелей, ответственных за гонения на журналистов и ограничение свободы слова.