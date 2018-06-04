Таджикскому офицеру дали условный срок за гибель солдата от дедовщины

Погибший военнослужащий Мазбутджон Мансуров. Фото с сайта Ozodi.org

Военный суд Бохтара (бывший Курган-Тюбе) вынес приговор одному из офицеров погранвойск, причастных к гибели солдата. Подсудимый, капитан войсковой части 0306 Мехриддин Нуров, признан виновным в «превышении полномочий» и приговорен к двум годам условно. Расследование в отношении другого офицера Идимата Пирова, также причастного к гибели солдата, продолжается, сообщает Радио «Озоди»

Погибшим был военнослужащий Мазбутджон Мансуров, срок службы которого должен был завершиться в апреле 2018 года. Он скончался в марте, незадолго до демобилизации. Юноша пожаловался на боли в животе и умер во время операции. Позднее стало известно, что причиной смерти стали побои. Это подтвердила судебно-медицинская экспертиза.

Мардон Мансуров, отец погибшего, рассказал, что в уголовном деле есть показания, согласно которым капитан Мехриддин Нуров избил его сына черенком от лопаты. В избиении принимал участие и Идимат Пиров.

Родные погибшего заявили о несогласии с приговором. Правозащитница Дилафруз Самадова, которая представляет их в суде, сообщила, что решение суда будет обжаловано. «Нуров отделался слишком мягким наказанием. Мазбутджон стал жертвой пыток в армии, поэтому считаю, что в отношении виновных лиц должна быть применена статья, предусматривающая наказание за пытки, и виновные должны получить справедливый приговор суда», – отметила она.

В главном управлении погранвойск Таджикистана в свою очередь заявили, что по итогам проверки, проведенной в связи со смертью Мансурова, двое военнослужащих были уволены, еще двое «получили дисциплинарные взыскания».

Ранее правозащитники отмечали рост жалоб на неуставные отношения в армии Таджикистана. По данным Коалиции против пыток, в 2015-2016 году жертвами дедовщины в стране стали около 60 солдат, 11 из них погибли. Лишь около 30 военнослужащих были привлечены к ответственности за неуставные отношения и пытки, часть из них попала под амнистию. При этом правозащитники отмечали, что случаев дедовщины, в том числе в погранвойсках, вероятно, гораздо больше, но многие пострадавшие боятся жаловаться.

В 2017 году родные одного из пострадавших впервые добились в суде компенсации от Госкомитета национальной безопасности, в ведении которого находится пограничная служба. Ведомство оспаривало решение суда, но позднее все же согласилось с ним.