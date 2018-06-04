Вернувшихся в Узбекистан верующих арестовали вопреки обещаниям властей пересмотреть «черные списки»

В аэропорту Ташкента были задержаны братья Аброл и Шухрат Дусмухаммедовы – граждане Узбекистана, которые ранее были объявлены в розыск по обвинениям в экстремизме, но решили вернуться на родину, поверив изменениям в стране и обещаниям властей, что их не арестуют. Об этом сообщает Радио «Озодлик».



Задержание братьев Аброла и Шухрата Дусмухаммедовых в аэропорту Ташкента, 28 мая 2018 года. Фото с сайта Ozodlik.org



«Мой муж и его старший брат, поверив указу президента (имеется в виду пересмотр «черных списков» и реабилитация подозреваемых в экстремизме. – Прим. «Ферганы») , прилетели из Стамбула в Ташкент. Их вывели из здания аэропорта и увезли в ГУВД. Через сутки их перевели в СИЗО МВД, а еще через день нам позвонил государственный адвокат и сообщил, что мужа и его брата отправили в тюрьму в Зангиатинском районе Ташобласти», – рассказала Махсуда, жена Шухрата Дусмухаммедова.

По ее словам, когда мужчины решили вернуться на родину, она обратилась за разъяснениями в прокуратуру. Там ее заверили, что арест им не грозит. Сотрудник Ташкентской прокуратуры Джахангир Исмаилов пообещал, что на время следствия они останутся на свободе. Она несколько раз уточнила этот вопрос, и прокурор ее успокоил. Тем не менее, по возвращении оба брата были арестованы.

Как говорит Махсуда, ее муж занимался бизнесом и не имел отношения к экстремизму. «Он обычный мусульманин, никогда не интересовался государственными делами и политикой. В 2012 году в Ташкенте начали сажать многих его знакомых мусульман. Тогда он вместе с братом был вынужден выехать из страны», – рассказывает она.

Замира, супруга Аброла Дусмухаммедова, заявила, что братья покинули Узбекистан после того, как их задержали и несколько недель держали в ГУВД, подвергая пыткам. Сама она вслед за мужем уехала в Турцию. «Затем в Узбекистане начались изменения, к власти пришел новый президент. Муж тогда сказал, что мы вернемся на родину, потому что ни в чем не виноваты. От родственников в Ташкенте пришли хорошие вести, муж и его брат купили билеты, – говорит она. – Но потом мы узнали, что их арестовали в аэропорту и поместили в тюрьму».

Братья были объявлены в розыск по обвинениям в распространении материалов, «угрожающих общественному порядку», а также причастности к экстремистским организациям. При этом, как завила адвокат по имени Шахида, назначенная государством для их защиты, оба заочно были приговорены к тюремному заключению – это, вероятно, стало основанием для ареста. В дальнейшем, по ее словам, их могут помиловать.

Сотрудник Ташкентской городской прокуратуры, к которому обратились журналисты, от комментариев отказался.

В середине 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о пересмотре «черных списков», в которые вносили мусульман, подозреваемых в экстремизме (такие люди находятся под надзором спецслужб, их не выпускают за границу, а также ограничивают в приеме на работу). «Из-за небольшой ошибки, только из-за того, что какой-то мусульманин отправил кому-то по телефону сообщение, его потом выставляют членом запрещенного течения, заносят в «черный список». Вы обязаны поговорить с каждым из них, заново изучить их дела и оправдать невиновных», – сказал он на совещании с имамами. Президент поручил создать в каждом районе группы по пересмотру списков с участием представителей силовых структур и махаллей, а также религиозных деятелей.

По официальным данным, за 2017 год из «черных списков» были исключены около 18 тысяч человек. При этом представители власти – прокуратуры и Службы национальной безопасности – также призывали соотечественников, находящихся в розыске, вернуться домой, обещая не подвергать их уголовному преследованию, «если они не совершали преступления».

При прежнем президенте Узбекистана Исламе Каримове кампании, направленные на борьбу с экстремизмом, затрагивали и обычных мусульман. Ситуация стала меняться после прихода к власти Шавката Мирзиеева. Однако правозащитники указывали на то, что преследования не прекратились полностью, а в тюрьмах остаются тысячи верующих, осужденных по расплывчатым обвинениям в экстремизме.