В Кыргызстане в ДТП погибла обладательница титула Missis World

В Кыргызстане в аварии погибла Сания Шакирова, обладательница титула Missis World конкурса красоты Miss Universe Beauty – 2018. Об этом сообщает K-News.

ДТП произошло вечером 2 июня на трассе Балыкчы – Ананьево – Каракол. Как сообщает АКИpress, водитель такси, в котором ехала Шакирова, не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в препятствие. Его госпитализировали. Пассажирка от полученных травм скончалась на месте. По обстоятельствам аварии проводится расследование.



Сания Шакирова. Фото © Айжан Нурланбекова с сайта Sputnik.kg



Сания Шакирова стала победительницей одной из номинаций конкурса Miss Beauty Universe в апреле 2018 года. Конкурс проходил во Вьетнаме, в нем участвовали представительницы нескольких десятков стран.

30-летняя Сания Шакирова была уроженкой Кара-Балты. Она воспитывала трех детей – двух дочек и сына. Она долгое время работала в России в индустрии красоты, позднее вернулась в Кыргызстан, открыла собственный бизнес. В интервью она рассказывала, что занимается благотворительностью, оказывает помощь социальным учреждениям.

Следует отметить, что общественность Кыргызстана не раз обращала внимание властей на проблему безопасности на дорогах страны, где ежегодно в ДТП погибает свыше 1000 человек. За последнее десятилетие (2008-2017 годы) число аварий в Киргизии возросло в полтора раза. В результате ДТП за 10 лет погибло 11.553 человека, 958 из них – дети. Смертность детей возросла на 6%, число раненых удвоилось. Кыргызстан был признан Всемирным банком страной с одним из самых высоких в мире показателей смертности на дорогах.