Минздрав Казахстана призвал сохранять спокойствие в связи с ростом заболеваемости менингитом

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Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин обратился к населению в связи с информацией о менингококковой инфекции, появившейся в социальных сетях. Обращение стало ответом на рассылку в WhatsApp, утверждающую, что семьям, в которых дети посещают дошкольные учреждения, следует проходить лечение антибиотиками, сообщает Tengrinews

«Министерство здравоохранения не подтверждает данную информацию и призывает вас не полагаться на недостоверные сведения, полученные из социальных сетей. И пользоваться только информацией министерства», – заявил Бекшин.

В качестве профилактики он посоветовал ограничить посещение мест скопления людей, включая культурно-массовые мероприятия, проводимые в помещениях с плохой вентиляцией. «Рекомендуем ношение одноразовых масок в закрытых помещениях, автобусах, вагонах метро и других местах скопления людей, – перечислил он меры профилактики. – Часто проветривать спальные помещения, проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств». При появлении симптомов, таких как кашель, боль в горле, головная боль, повышение температуры и сыпь, он призвал срочно обратиться к врачу.

По официальным данным на конец мая, с начала года в Казахстане было зафиксировано 62 случая менингококковой инфекции (острого инфекционного заболевания, которое может поражать слизистую оболочку носоглотки и головной мозг), восемь из них были смертельными. Позднее стало известно о смерти ребенка и молодой женщины в Алматинской области. На обследование отправили несколько тысяч человек, которые могли контактировать с заболевшими.

Комментируя ситуацию, Жандарбек Бекшин заявил, что речь идет не о «вспышке», а о «эпидемиологическом росте заболеваемости» – из-за «постепенного накопления носителей инфекции» за последние несколько лет. Он также связал рост заболеваемости с холодной весной.

Главный санитарный врач сообщил, что в Казахстане ежегодно регистрируются от 60 до 400 случаев таких заболеваний с несколькими десятками летальных исходов. Заболеваемость также регистрируется в странах, с которыми существуют миграционные связи, включая Россию, где, по его данным, за первый квартал 2018 года было зафиксировано около 250 случаев. Смертельные исходы, как заявил он, являются следствием позднего обращения к врачам.

В Алма-Ате на фоне роста заболеваемости менингитом прихожанам мечетей рекомендовали носить маски. Было также отложено открытие детских лагерей.