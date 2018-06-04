В Туркмении отпраздновали День велосипеда запретом на пользование автотранспортом

Участники пробега в День велосипеда. Фото с сайта Turkmenistan.gov.tm

В Туркменистане 3 июня прошел массовый велопробег по случаю введенного в 2018 году Всемирного дня велосипеда, в связи с которым в Ашхабаде запретили движение любого транспорта за исключением велосипедов. До этого, 1 июня, там прошло тренировочное велоспортивное занятие, внесенное в Книгу рекордов Гиннеса как самое массовое.

Перед велопробегом официальный представитель компании Guinness World Records Шейда Субаши подчеркнула, что Всемирный день велосипеда отмечается впервые, и сообщила, что в состоявшемся 1 июня на многопрофильном стадионе «Ашхабад» учебном занятии по велоспорту приняли участие 3246 человек. Компания Guinness World Records зафиксировала мировой рекорд по численности участников и изготовила для Книги рекордов Гиннесса сертификат «Самый массовый урок велосипедного спорта», сообщает Turkmenportal

Затем состоялся пробег, в котором приняла участие российская делегация, в том числе президент Федерации велоспорта России, трехкратный Олимпийский чемпион Вячеслав Екимов и чемпион мира Сергей Никитенко, предприниматель, президент международной группы компаний «Арети» (бывшая «Итера»)

Игорь Макаров. Макаров — уроженец Ашхабада, входил в состав сборной СССР по велоспорту, мастер международного класса. Колонну возглавил президент республики Гурбангулы Бердымухамедов, который регулярно катается на велосипедах перед камерами и всячески пропагандирует велоспорт и здоровый образ жизни.

В этот раз он проехал по проспекту Копетдаг дистанцию в 8500 метров, финишировал у «Тропы здоровья», а, покончив с веломарафоном, согласно сообщениям официальных агентств, отправился в Центр автоспорта на тренировочные заезды. Другие велосипедисты продолжили велопробег по улицам Ашхабада, общая протяженность которого составила 30 километров. К Дню велосипеда был приурочен очередной День без автотранспорта, поэтому, по информации TDH, «движение по дорогам столицы c 07:00 до 19:00 часов было разрешено только на велосипедах, включая общественный пассажирский транспорт и транспорт служб немедленного реагирования».

Следует отметить, что День велосипеда еще не успел стать всемирным. Инициированная Туркменией резолюция, объявляющая 3 июня Всемирным днем велосипеда, была принята без голосования только 12 апреля 2018 года на 82-м пленарном заседании 72-й сессии Генассамблеи ООН. Туркменские СМИ постарались представить это как успех государства на международной арене. Чтобы обеспечить этому дню «всемирность», за рубежом в велозаездах заставили принять участие туркменских дипломатов из посольств и студентов, обучающихся в иностранных вузах. Такие заезды, согласно сообщениям СМИ, организованы в Китае, Корее, Японии, России, Узбекистане, Кыргызстане и Таиланде. В Ташкенте устроили заезд на 4,5 км с участием дипломатов, сотрудников министерств и ведомств, профессиональных спортсменов и велолюбителей, которых всего, по оценкам организаторов, набралось около 300 человек.

Пропаганда массовых физкультурно-спортивных, культурно-оздоровительных мероприятий и здорового образа жизни в Туркмении при Гурбангулы Бердымухамедове приобрела гипертрофированный характер. Госслужащих обязали закупить велосипеды, а предприятиям поручили организовывать сотрудникам производственную гимнастику. Бердымухамедов, стоматолог по образованию, среди 42 подписанных его именем книг имеет несколько посвященных здоровью, в том числе «Туркмения — страна здоровых и высокодуховных людей» и «Здоровье — источник счастья».