Нацбанк Казахстана потерял $3,6 млрд на спасении банков

Здание Нацбанка Казахстана. Фото с сайта Express-k.kz

Национальный банк Казахстана в 2017 году потерпел убытки на сумму 1,2 триллиона тенге ($3,6 млрд). Это почти в десять раз больше, чем в 2016 году. При этом, как отмечает Finprom.kz , основную структуру убытка составляют две позиции: спасение проблемных банков и передача правительству Фонда проблемных кредитов.

Отмечается, что на оздоровление банковского сектора в сумме было потрачено 585,6 миллиарда тенге ($1,7 млрд) – хотя в 2016 году на такие же цели было потрачено всего 5,4 миллиарда тенге ($16,3 млн). Подобный разрыв объясняется ухудшением состояния банков в Казахстане: о некоторых из них – Банк Астаны, RBK банк и Эксимбанк, - говорил президент Нурсултан Назарбаев. После этого часть руководителей и ключевых акционеров этих банков были арестованы, а у нескольких банков были отозваны лицензии. Кроме этого, 150 миллиардов тенге ($454,5 млн) было выделено Евразийскому банку, АТФ и ЦеснаБанк получили по 100 миллиардов ($303 млн), еще 60 миллиардов тенге ($182 млн) получил Банк ЦентрКредит.

Собственный капитал Нацбанка за год упал сразу на один триллион тенге – это больше трети от всей имеющейся суммы. При этом резервы банка выросли до 3 триллионов тенге ($9 млрд) – но это означает лишь, что Нацбанк сумел сыграть на курсе валюты и драгоценных металлов: в случае, если курсовая политика изменится, изменится и сумма резервов.

На совещании по итогам деятельности Нацбанка в 2017 году в середине апреля этого года Нурсултан Назарбаев публично вступился за главу ведомства Данияра Акишева, которого депутаты хотели вызвать на серьезный разговор в парламент. «Хочу еще раз сказать: прекратите нажим на Нацбанк, подключая депутатов парламента. Что это такое вообще?!», - заявил тогда президент, добавив, что Нацбанк может «смело работать».