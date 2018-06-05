Дочь Назарбаева предложила ввести общую для всех стран Центральной Азии «шелковую визу»
Назарбаева, возглавляющая сенатский комитет по международным отношениям, обороне и безопасности, считает, что общая для стран Центральной Азии виза поможет стимулировать развитие туризма в Казахстане и Узбекистане, и привлечет гостей «из дальнего зарубежья, которые хотят увидеть все достопримечательности Центральной Азии сразу».
«Для европейских туристов или туристов из Юго-Восточной Азии, где богатые туристы, все-таки Центральная Азия — это не ближний свет, поэтому, когда они преодолевают такие огромные расстояния, конечно, им хочется сразу увидеть все за одну поездку. А для этого нужно создавать общий визовый режим. Мы говорили сегодня о том, что это может быть наш азиатский шенген, можно было бы его назвать Silk visa», — цитирует Назарбаеву телеканал КТК.
«Необходимо создать прозрачную, открытую и дружественную границу, тогда отношения во всех сферах выстроятся сами собой», — сказала дочь Назарбаева. Она заявила также о необходимости унифицировать все таможенные процедуры и модернизировать информационные системы, обеспечивающие контроль на границе.
Эти предложения были высказаны после встречи членов комитета казахстанского сената с депутатами комитета по международным отношениям узбекского сената, в которой приняли участие представители пограничной службы Комитета национальной безопасности, Комитета миграционной службы МВД и ряда министерств. Парламентарии договорились направить в правительство конкретные рекомендации и разработать совместную дорожную карту, чтобы последовательно решать обсуждавшиеся на встрече проблемы: совершенствование таможенного регулирования между Казахстаном и Узбекистаном, наращивание торгового оборота, который к концу года по прогнозам увеличится на треть, активизация сотрудничества в сфере туризма. Председатель комитета сената Узбекистана Алишер Курманов заявил, что, как показала встреча, «между Узбекистаном и Казахстаном абсолютно отсутствуют нерешенные проблемы».
Напомним, что в 2017 году было достигнуто соглашение о развитии транспортного авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения между двумя странами. Автобусное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном, прерванное 17 лет назад, восстановилось только в январе 2018 года.