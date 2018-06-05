Дочь Назарбаева предложила ввести общую для всех стран Центральной Азии «шелковую визу»

Дарига Назарбаева. Кадр КТК

Старшая дочь казахстанского президента Дарига Назарбаева предложила странам Центральной Азии для привлечения богатых туристов из дальнего зарубежья создать азиатский аналог шенгенской визы под названием Silk viza. Об этом она заявила журналистам в Сарыагаше, городе в Южно-Казахстанской области на границе с Узбекистаном.

Назарбаева, возглавляющая сенатский комитет по международным отношениям, обороне и безопасности, считает, что общая для стран Центральной Азии виза поможет стимулировать развитие туризма в Казахстане и Узбекистане, и привлечет гостей «из дальнего зарубежья, которые хотят увидеть все достопримечательности Центральной Азии сразу».

«Для европейских туристов или туристов из Юго-Восточной Азии, где богатые туристы, все-таки Центральная Азия — это не ближний свет, поэтому, когда они преодолевают такие огромные расстояния, конечно, им хочется сразу увидеть все за одну поездку. А для этого нужно создавать общий визовый режим. Мы говорили сегодня о том, что это может быть наш азиатский шенген, можно было бы его назвать Silk visa», — цитирует Назарбаеву телеканал КТК.

«Необходимо создать прозрачную, открытую и дружественную границу, тогда отношения во всех сферах выстроятся сами собой», — сказала дочь Назарбаева. Она заявила также о необходимости унифицировать все таможенные процедуры и модернизировать информационные системы, обеспечивающие контроль на границе.

Эти предложения были высказаны после встречи членов комитета казахстанского сената с депутатами комитета по международным отношениям узбекского сената, в которой приняли участие представители пограничной службы Комитета национальной безопасности, Комитета миграционной службы МВД и ряда министерств. Парламентарии договорились направить в правительство конкретные рекомендации и разработать совместную дорожную карту, чтобы последовательно решать обсуждавшиеся на встрече проблемы: совершенствование таможенного регулирования между Казахстаном и Узбекистаном, наращивание торгового оборота, который к концу года по прогнозам увеличится на треть, активизация сотрудничества в сфере туризма. Председатель комитета сената Узбекистана Алишер Курманов заявил, что, как показала встреча, «между Узбекистаном и Казахстаном абсолютно отсутствуют нерешенные проблемы».

Напомним, что в 2017 году было достигнуто соглашение о развитии транспортного авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения между двумя странами. Автобусное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном, прерванное 17 лет назад, восстановилось только в январе 2018 года.