В Казахстане мать умершего от менингита ребенка потребовала ввести карантин

Аида Ахметова с сыном

Жительница Казахстана Аида Ахметова, потерявшая пятилетнего сына и 19-летнюю невестку, которые умерли от менингококковой инфекции, потребовала ввести карантин и отменить госпитализацию по территориальному принципу, сообщает Tengrinews.kz . Впрочем, власти Казахстана говорят не об эпидемии, а о росте заболеваемости менингитом, не имеющем «вспышечный характер».

«Как люди в XXI веке могут умирать от этой болезни? Почему на карантин все организации не закрывают? Заранее не могли проверить все организации?» – обратилась она через СМИ ко всем гражданам Казахстана и Министерству здравоохранения. Женщина пожаловалась на дороговизну вакцины, которая стоит 22 тысяч тенге ($66). «Все ли могут позволить себе эту вакцину? А простой народ, который зарабатывает 60 000 тенге ($180) и у кого несколько детей, что с ними?» — спросила Аида Ахметова.

Кроме того, она возмутилась оказанием медицинской помощи по территориальному принципу в соответствии с прикреплением пациента к медицинской организации. Ребенок умер в реанимации в Алма-Ате ночь с 1 на 2 июня, а утром 3 июня скончалась контактировавшая с ним невестка. Поскольку Ахметова с мужем переехала из города в область в поселок Табаксовхоз, скорая помощь отказывалась забрать ребенка в город, так что его пришлось везти в Алма-Ату самостоятельно и оттуда вызывать скорую. Когда вскоре заболела невестка, ее госпитализировали на скорой из Талгара в Каскелен. На просьбу отвезти ее в ближайшую инфекционную больницу, потому что она не выдержит полутора часов дороги до Каскелена, фельдшер ответил, что «ближайшая инфекционная больница для областников в Каскелене». «Мы живем в одном государстве, но делимся по районам, кошмар! Мы же единый народ, но не можем вылечить народ, который прописан в Талгарском районе!» – возмутилась Ахметова.

Накануне вечером 4 июня число умерших от менингококковой инфекции в Казахстане выросло. В Талдыкоргане скончался 17-летний студент медицинского колледжа, госпитализированный 3 июня, рассказал руководитель Департамента охраны общественного здоровья Алматинской области Ергал Сыдыманов. Студент поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственного дыхания, но реанимация не дала результатов.

С начала года, по данным Минздрава, в Казахстане зафиксировано более 60 случаев заражения менингитом, умерли 13 человек, пятеро – дети. Казахстанцы паникуют, не пускают детей в детские сады и отменяют поездки в лагеря, однако министр здравоохранения Елжан Биртанов утверждает, что об эпидемии говорить не приходится, и исключает вероятность введения карантина, так как число заболевших не превысило пороговый уровень. Вакцинация проводится, если количество заболевших в неделю достигает десяти. Этот порог в семь раз ниже. Пока в Минздраве Казахстана призывают граждан сохранять спокойствие и уверяют, что ситуация находится под контролем.

В свою очередь, глава Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter назвал ситуацию с преодолением инфекции менингита в республике «неприемлемой», выразил недовольство «непростительной медлительностью» и «нерешительностью» Минздрава и пообещал, что депутаты сената обратятся с запросом в правительство.

В 2013 году в Казахстане от менингита умерли 18 человек, в2014 – 15, в 2015 году – 21, в 2016 году – 7, в 2017 – 11 человек.