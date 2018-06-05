В вузы Узбекистана примут меньше студентов-бюджетников и больше контрактников

Фото с сайта Stanradar.com

В Узбекистане в 2018−2019 учебном году сокращена квота на прием в вузы студентов-очников по государственным грантам, тогда как за счет контрактников общая квота в бакалавриат, магистратуру и специальные заочные отделения увеличилась почти на 8000 студентов. Квоты утвердил постановлением от 4 июня президент Шавкат Мирзиёев, сообщает Gazeta.Uz

Учиться в вузах Узбекистана можно как за счет бюджета страны – по государственным грантам, так и заключая договор о платном обучении – контракты. Согласно квоте, из 87.165 по гранту могут быть приняты 19.240, на платно-контрактной основе – 67.925. Для сравнения в 2017-2018 учебном году квота составляла 78.701, из них принять по гранту предполагалось 19.725, а контрактников – 58.976. Таким образом, квота увеличилась за счет последних, а квота на студентов по гранту, наоборот, сократилась на 485 человек: в прошлом учебном году по гранту выделялось 19.725 мест, в нынешнем 19.240.

На дневные отделения бакалавриата будет принято на 1714 больше студентов, в магистратуру почти на 1000, на специальные заочные отделения квота приема бакалавров увеличилась почти в два раза. Квоты приема на заочные и вечерние отделения должны быть подготовлены в течение месяца. Они составят до 30% от общей квоты приема в бакалавриат.

Постановлением вводятся новые направления и специальности – 16 на бакалавриате и 18 в магистратуре, в том числе бизнес-информатика, светотехника, биомедицинская физика, цифровая экономика, нанотехнологии полупроводниковых материалов и страховой аудит. Тем же постановлением срок обучения воспитателей в бакалавриате уменьшен с четырех до трех лет по западному образцу и «с целью удовлетворения спроса на кадры».

Министерство высшего образования ежегодно до начала учебного года должно пересматривать учебные планы и программы вузов и не реже раза в квартал обсуждать с работодателями недостатки в навыках и квалификации выпускников. Готовящиеся учебные планы и программы будут сориентированы на самостоятельное получение знаний.

Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии возобновит прием студентов по направлению «Медико-профилактическое дело». В новом учебном году будут приняты 100 бакалавров, в том числе 10 бюджетников. Самый популярный в 2016 году вуз страны, где конкурс составлял 21 человек на место, начал поэтапно сокращать работу с 2017/2018 учебного года по решению Минздрава и Минэкономики, принятому в целях «дальнейшего совершенствования подготовки медицинских кадров».

В Узбекистане запланировали до 2021 года поэтапно увеличить квоты на поступление в вузы на 18%. За последние пятнадцать лет количество желающих получить высшее образование в республике выросло более чем в два раза, и с 2017 года оно стало доступнее, получили возможность набирать две категории студентов сверх установленных квот по так называемым «суперконтрактам»: абитуриентов, которым для поступления не хватило до 4 баллов от суммы баллов последнего принятого абитуриента на платно-контрактной основе, и абитуриентов, набравших более 68 баллов, это примерно треть от максимально возможной суммы баллов. Минфин постановил не менять цену за обучение таких «суперконтрактников» в течение года в зависимости от инфляции или дефляции.