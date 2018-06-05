Замглавы киргизской таможни арестован по делу об ущербе государству на $2,5 млн

Замирбек Ниязалиев. Фото с сайта Knews.kg

В Киргизии задержан и арестован Первомайским судом Бишкека заместитель председателя Государственной таможенной службы Замирбек Ниязалиев, сообщает Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП). Содержаться под стражей он будет до конца срока следствия по ранее возбужденному уголовному делу о незаконной выдаче разрешения на переработку кожи вне таможенной территории.

В сообщении ГСБЭП задержанный именуется инициалами Н.З., но источники агентства «24.kg», Kaktus.Media уточняют, что речь идет о 47-летнем полковнике таможенной службы Ниязалиеве.

В конце мая по тому же делу задержали бывшего начальника управления железнодорожной таможни «Север» Нурбека Айбашева. По данным киргизских СМИ, у него изъяли 25 золотых часов общей стоимостью $1,25 млн и многомиллионные долларовые расписки должников. По решению того же Первомайского районного суда Бишкека, его заключили под стражу до 17 июня.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК республики: 210 («Уклонение от уплаты таможенных платежей»), 221 («Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций») и 304 («Злоупотребление должностным положением»). В 2015 году общество с ограниченной ответственностью «А.» и компания U.Q.I.T. заключили контракт на переработку в Китае шкур крупного рогатого скота, натуральной и искусственной кожи в кожаную обувь, одежду и сумки. Таможенники, по версии следствия, в интересах общества, использовали «заведомо необоснованный и неверный способ идентификации товаров и без ведома генерального директора ОсОО «А.» выдали разрешение на использование таможенной процедуры переработки товаров вне таможенной территории». В результате общество поставляло товары не переработчику, а другой компании, и государство не получило таможенных платежей на сумму свыше 166 миллионов сомов ($2 млн 427 тыс.).

Другие подробности председатель Государственной таможенной службы Алмаз Онолбеков на пресс-конференции сообщить отказался. Он заявил, что идет следствие, и он не вправе давать какую-либо информацию о задержании Ниязалиева и Айбашева.

Напомним, в мае в Киргизии сменился глава Государственной таможенной службы: пост занял Онолбеков, который ранее занимал должность начальника оперативной таможни «Север». Его предшественнику Кубанычбеку Кулматову вскоре предъявили обвинения в коррупции за незаконное использование в бытность его мэром Бишкека гранта на строительство школы китайской компании TBEA в $2 млн, имущество Кулматова было арестовано.