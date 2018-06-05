Жители Узбекистана смогут регистрировать туристов онлайн только в момент их заселения

Туристы в Узбекистане. Фото с сайта Uza.uz

В Узбекистане физические лица, принимающие у себя иностранцев на срок до 30 дней, получат возможность регистрировать своих гостей по интернету с помощью специальной программы только в момент их заселения. В противном случае осуществить временную прописку можно, лишь обратившись непосредственно в отдел внутренних дел, говорится в поправках к соответствующему правительственному постановлению

Если срок пребывания иностранного гражданина превышает 30 суток, то принимающая сторона, предоставляющая туристу недвижимость на безвозмездных условиях, обязана обратиться в ОВД, подать уведомление онлайн в данном случае не удастся.

Обращаться в органы внутренних дел можно в любые дни, кроме воскресенья и праздников. Отсчет трех дней, отведенных на оформление регистрации, начинается с 00.01 часа следующих суток после прохождения иностранцем контрольно-пропускного пункта на узбекской границе. То есть, если вы прилетели в республику ночью, допустим, 5 июня в 02.00, то встать на учет нужно будет в течение трех суток, начиная с 00.01 6 июня.

Администрация гостиниц обязана временно прописывать постояльцев из-за рубежа через автоматизированную программу в момент их заселения вне зависимости от срока пребывания туриста в Узбекистане. Туроператоры осуществляют данную процедуру также по интернету до начала тура.

Туристы, путешествующие по стране самостоятельно, останавливаясь в кемпингах, трейлерах и палаточных лагерях, должны сами позаботиться о временной прописке. В течение трех дней они должны встать на учет, обратившись в туристско-информационные центры или близлежащие гостиницы. После запуска специального электронного модуля, запланированного на 1 июля 2018 года, у этой категории путешественников появится возможность уведомлять о себе узбекские власти в режиме онлайн с обязательным указанием маршрута движения по стране.

Для путешественников, находящихся в одном населенном пункте не более трех суток, предусмотрено освобождение от временной прописки. В этом случае турист должен иметь подтверждения того, что в каждом городе он находился не более трех дней. В качестве доказательства принимаются чеки и прочие документы о получении услуг или приобретении товаров.

Ранее пресс-служба Госкомтуризма распространила информацию о новой системе взимания пошлины за временную регистрацию туристов. Однако, по всей видимости, в ведомстве спутали прописку и туристский (гостиничный) сбор. Согласно изменениям в постановление правительства Узбекистана от 29 мая, временная прописка для иностранных граждан, включая представителей стран СНГ, осуществляется бесплатно, если туристы находятся в стране не более 30 дней. Визитеры из дальнего зарубежья, останавливающиеся на более длительный срок, также будут платить пошлину в размере $20. Граждане стран СНГ заплатят $5 при пребывании в республике свыше одного до шести месяцев, $10 – свыше полугода.

Туристский сбор рассчитывается, исходя из количества дней пребывания иностранца в Узбекистане. Причем, если гости проживают у физлиц, то оплату в размере 2% от минимальной зарплаты ($0,43) осуществляет принимающая сторона. Гостиницы и прочие места размещения взимают сбор с постояльцев – от 5% до 15% МРЗП ($1,07 - $3,2) в зависимости от статуса заведения (чем крупнее отель, тем больше сбор). Туристы, путешествующие «дикарем», платят самостоятельно – 5% от МРЗП ($1,07).

В январе Госкомтуризм сообщил, что в 2017 году Узбекистан посетило свыше 2,5 млн туристов. Однако позже в комитете уточнили, что цифра была завышена – реально в стране побывало всего 200 тысяч иностранцев, принесших доход в индустрию.