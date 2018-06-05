«Черный» курс доллара в Туркмении в восемь раз превысил официальный

Очередь в обменный пункт в Ашхабаде. Фото с сайта Hronikatm.com

Неофициальный курс доллара в Туркменистане 4 июня приблизился к психологической отметке 30 манатов, в восемь раз превысив официальный курс. Об этом сообщило радио «Азатлык»

По информации источников радиостанции, 4 июня на рынках Дашогузского велаята (области) один доллар США можно было приобрести за 29 манатов. На рынках Ашхабада валютчики покупали доллары за 24,5-24,8 маната, а продавали не менее чем за 26,5 маната. При этом они соглашались на продажу неохотно, поясняя, что сейчас для этого не время. Для сравнения, 21 мая курс составлял 21,5 маната, в конце апреля – 16 манатов. Официальный курс остается неизменным на протяжении нескольких лет – 3,5 маната за доллар.

«Черный» курс доллара в Туркмении начал расти с 2016 года, когда физические лица потеряли возможность обменивать валюту официально. На тот момент он составлял 7 манатов, превышая государственный курс лишь вдвое. После запрета на валютные операции граждане стали практиковать «долларовый туризм» – зачисляли средства на карту VISA, конвертировали их в доллары по госкурсу, а затем выезжали за границу и обналичивали. Однако на протяжении 2017 года власти Туркмении вводили ограничения на снятие наличных с карт за рубежом, а с января 2018 года обслуживание карт за границей практически прекратилось. После этого неофициальный курс стал расти еще активнее.

Из-за роста «черного» курса в Туркменистане поднимаются цены на товары, в том числе на базовые продукты питания. С начала года продукты подорожали в среднем на 18%, а в некоторых случаях – на 50% и более. 4 июня, на следующий день после масштабного празднования Всемирного Дня велосипеда, издание «Альтернативные новости Туркменистана» опубликовало жалобу читателя на подорожание этого вида транспорта. По словам читателя, за две недели цена детского велосипеда, который он обещал купить сыну, увеличилась с 400 до 600 манатов. Продавец объяснил это именно ростом неофициального курса доллара.

Агентство Reuters 4 июня сообщило, что в связи с экономическим спадом и ужесточением валютного регулирования в Туркмении испытывают сложности не только граждане, но и работающие в стране зарубежные компании. «У правительства заканчиваются финансовые ресурсы, и оно не платит за завершенные контракты, не говоря уже про возможность заплатить за новые», – рассказал журналистам член правления турецкой металлургической и строительной компании Cakiroglu Gru Огузхан Чакироглу. В связи с возникшими сложностями Cakiroglu Gru прекратила операции в Туркмении.

Два источника в Белоруссии сообщили Reuters, что власти Туркменистана не полностью заплатили белорусской госкомпании за строительство завода по производству удобрений, начавшего работу в марте 2017 года. По словам одного из источников, сумма долга составляет $52 млн. Гендиректор американской компании-поставщика нефтегазового и строительного оборудования DRC Стив Крэбтри заявил, что приостановил финансирование крупных проектов в Туркменистане до изменения экономической обстановки.