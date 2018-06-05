Казахстанский «Барыс» возглавил белорусский тренер

Андрей Скабелка. Фото с сайта Hcbarys.kz

Белорусский специалист Андрей Скабелка назначен главным тренером хоккейного клуба «Барыс» (Астана). Об этом сообщает официальный сайт казахстанской команды.

«Новым главным тренером «Барыса» официально назначен Андрей Скабелка. Контракт с клубом подписан на два года. В ближайшее время Андрей Владимирович займется формированием своего тренерского штаба», - говорится в заявлении.

Ранее появилась информация о том, что президент «Барыса» Аскар Шопобаев подал в отставку «по семейным обстоятельствам».

Андрей Скабелка руководил белорусским клубом «Гомель» и сборной Белоруссии, работал с российскими «Металлургом» (Новокузнецк), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Сибирью» (Новосибирск). Последним местом работы белорусского тренера был омский «Авангард».

В прошлом сезоне «Барыс» второй раз за десять лет своего участия в Континентальной хоккейной лиге не вышел в плей-офф. К ноябрю 2017 года «Барыс» под управлением Евгения Корешкова находился на лидирующих позициях в турнирной таблице, затем, после двухнедельного перерыва и коммерческой поездки в ОАЭ, у команды начался спад. В итоге руководство столичного клуба приняло решение принести в жертву барана и уволить главного тренера. На пост ушедшего в отставку Корешкова был назначен Галым Мамбеталиев, у которого не было опыта работы на высоком уровне. Одновременно Мамбеталиев возглавил и национальную команду. В итоге «Барыс» не смог попасть в плей-офф, а сборная Казахстана не завоевала путевку в топ-дивизион Чемпионата мира.

Возглавит ли Андрей Скабелка национальную сборную Казахстана, пока не сообщается.