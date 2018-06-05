Петербург в 12 раз увеличит число центров по набору рабочих в Узбекистане

Рабочий на стройке в Петербурге. Фото с сайта Piter-news.net

Власти Санкт-Петербурга намерены увеличить количество центров, которые нанимают граждан Узбекистана для работы в этом городе, в 12 раз, открыв их во всех областях республики. Об этом сообщает «Город 812» со ссылкой на директора государственного учреждения «Центр трудовых ресурсов» Алексея Чистякова.

Городская программа по привлечению иностранных рабочих реализуется в Петербурге с 2014 года. По инициативе городской администрации за рубежом открываются центры по организованному набору рабочих, где местным жителям рассказывают о правилах работы в России, оформляют медицинские документы, принимают экзамены по профессии и проводят видео-собеседования. Уже открыто пять таких центров: три в Таджикистане и по одному в Киргизии и Узбекистане.

В 2015 году эти центры посетили полторы тысячи человек, а в 2017-м – уже почти 10 тысяч. В минувшем году на предприятия Петербурга по оргнабору трудоустроились 2036 иностранных граждан. Но, по словам Чистякова, северная столица России нуждается в большем количестве рабочих из Центральной Азии, в частности из Узбекистана.

«Задача стоит – открыть до конца 2018 года еще как минимум два центра в Узбекистане, а если получится – то и больше. Они должны открыться во всех 12 областях республики. В Таджикистане и Киргизии финансирование ведется в рамках субсидий бюджета Санкт-Петербурга. В Узбекистане мы открыли центр [в Самарканде] на условиях государственно-частного партнерства. Привлекли инвестора из России», - сказал Чистяков.

По его словам, в центрах потенциальным рабочим объясняют, какие траты им предстоят при переезде в Россию. «Мы еще на родине рассказываем местным гражданам о проблемах, с которыми они столкнутся в России, если приедут на заработки, не обладая профессией. Объясняем, что, например, в Петербурге средние траты иностранного гражданина – на патенты, жилье, питание – составляют 20–22 тысячи рублей ($322-354) в месяц. При этом работодатели предлагают им зарплату 25–30 тысяч ($402-483). И получается, что людям вообще невыгодно приезжать! Просто они эти затраты заранее не просчитывают, а приезжают по приглашению разных соседей, братьев, живущих здесь [в Петербурге]», - подчеркнул директор «Центра трудовых ресурсов». При этом он сообщил, что иностранцы, которые отправляются на работу в Петербург по набору центров, получают зарплату от 30-35 тысяч рублей в месяц ($483-563).

По данным «Центра трудовых ресурсов», в Петербурге работают около одного миллиона приезжих, 220 тысяч из них являются иностранными гражданами. Среди иностранцев первое место занимает Узбекистан – 71-72% от числа трудовых мигрантов из-за рубежа. На втором месте – граждане Таджикистана, на третьем – Украины.

Тем временем ряд российских регионов, наоборот, сокращает возможности для трудоустройства иностранных граждан. Так, в Якутии в 2018 году расширен список запрещенных видов трудовой деятельности для иностранцев, работающих на основании патентов. Его дополнили строительным комплексом и горнодобывающим производством. На Сахалине местное управление МВД предложило депутатам областной думы увеличить количество запрещенных для мигрантов видов работы с 12 до 28-30 видов. С 2016 года на Сахалине введен запрет на трудоустройство иностранцев в сферах автобусного транспорта и такси, по ряду направлений торговли и строительства, а также на работы по производству хлеба и кондитерских изделий. В конце 2017 года в список запрещенных для мигрантов сфер деятельности попали автостоянки и охранные агентства, которые обеспечивают безопасность социально значимых объектов, например, школ и больниц.