Таджикские пограничники обвинили киргизских коллег в поклепе

Киргизские пограничники «вводят в заблуждение сограждан, распространяя неверную информацию в связи с инцидентом на киргизско-таджикской границе 4 июня». Об этом Kaktus-media сообщили в пресс-службе пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана. В ведомстве подчеркнули, что специально не делали поспешных заявлений в СМИ, чтобы не обострять ситуацию на госгранице, попеняв киргизским коллегам на то, что те «создают недопонимание».



Пограничникам Таджикистана оказывают помощь после конфликта на границе с Кыргызстаном. Фото местных жителей, присланных редакции «Азаттыка»



По версии киргизской стороны, конфликт, о котором идет речь, произошел накануне на неописанном участке границы в Лейлекском районе Баткенской области. Около 17 часов граждане Киргизии организовали там стихийную торговлю фруктами. Таджикские пограничники прогнали их, вторгшись при этом на территорию сопредельного государства. На место прибыли киргизские пограничники, которые «предупредили военнослужащих Таджикистана о недопустимости решения вопросов подобным методом» и потребовали покинуть несогласованный участок границы. Те, отказались подчиниться, спровоцировали драку и произвели несколько выстрелов в воздух. В результате, трое пограничников из Таджикистана были задержаны, спустя час их вернули таджикской стороне.

В Погранвойсках Таджикистана уверены, что конфликт был заранее спланирован соседями, и что огонь в воздух первыми открыли военнослужащие КР. «Пограничники Таджикистана никогда не создавали и не создают трудности для жителей [приграничных районов] Киргизии», – подчеркнули в пресс-службе, добавив, что задержанных в ходе инцидента таджикских военных вернули на родину «с серьезными телесными повреждениями».

«Исходя из систематически появляющейся в СМИ информации о конфликтах за последние четыре месяца на таджикско-киргизской границе и распространенных самими же киргизами видео, можно видеть, как местные жители или же те самые пограничники КР неоднократно своими провокационными намерениями и действиями вынуждают таджикских пограничников к отчаянным действиям», – отметили в пресс-службе погранвойск РТ.

Еще одну версию случившегося радио «Озоди» сообщил первый замглавы Согдийской области и член межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы Рустам Рахматзода, который накануне побывал на месте инцидента. С его слов, конфликт начался с того, что таджикские пограничники не разрешили въезд на территорию Таджикистана (в Исфаринский район) двум торговцам-гражданам Киргизии. Спустя некоторое время на линию госграницы прибыла машина, в которой находились около 20 человек. Они спровоцировали драку с таджикскими пограничниками и увезли их на киргизскую территорию. Вернуть военнослужащих удалось после переговоров.

В настоящее время инцидент расследуют прокуратуры соседних районов двух стран. Ситуация на таджикско-киргизской границе спокойная, заявил Рахматзода.

На участке границы между Баткенской областью Киргизии и Согдийской областью Таджикистана нередко происходят столкновения, в которых участвуют военнослужащие и местные жители. В апреле жители двух приграничных сел закидывали друг друга камнями из-за попытки установить заграждение. Ранее жители двух государств аналогичным образом спорили о доступе к воде и пастбищам. В этих противостояниях за последние годы погибли и получили ранения десятки людей.

По официальным данным, протяженность таджикско-киргизской границы составляет 976 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы 504 км.