Минюст Узбекистана объявил акцию по решению нотариальных вопросов онлайн

Фото со страницы группы «Диалог с юстицией» в Facebook

Министерство юстиции Узбекистана 6 июня проводит акцию «Онлайн нотариус». В течение дня на странице группы «Диалог с юстицией» в Facebook или по электронной почте специалисты ведомства ответят на все вопросы граждан относительно деятельности нотариусов и изменений системы нотариата в стране.

В тот же день в 15.00 по ташкентскому времени в Facebook выйдет заместитель министра юстиции Акбар Тошкулов, который в режиме онлайн ответит на поступившие от пользователей вопросы.

Обращения граждан принимаются заранее через мессенджер Telegram. С 18.00 5 июня можно будет написать в бот @notariusgasavolbot. Минюст предупреждает, что сообщения не должны превышать 80 слов, вопросы должны касаться исключительно темы нотариата – заключения сделок, государственных пошлин и прочее. Другие вопросы рассматриваться не будут.

Группа «Диалог с юстицией» в соцсети Facebook была создана Минюстом Узбекистана для организации конструктивного общения с гражданами, а также со специалистами в сфере законодательства и права. Специалисты ведомства рассматривают жалобы и предложения от населения по вопросам деятельности органов и учреждений юстиции – ЗАГСов, нотариусов, центров «одного окна» и так далее.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с момента избрания взял курс на сближение органов власти с народом. В сентябре 2016 года открылась виртуальная приемная главы государства. Этому примеру последовали все министерства и ведомства. В феврале 2018 года вышло постановление правительства, обязывающее республиканские министерства и ведомства регулярно – минимум один раз в месяц – устраивать пресс-конференции и брифинги для представителей СМИ.

Узбекские чиновники осваивают также социальные сети и мессенджеры. К примеру, для приема жалоб и оперативного рассмотрения проблем открыл страницу в Facebook начальник управления миграции и оформления гражданства Главного управления внутренних дел Ташкента Бехзод Сайфуллаев. На днях в той же соцсети зарегистрировался вице-премьер Узбекистана, министр финансов Джамшид Кучкаров, пообещав на своей странице в Facebook «делиться финансовыми реформами, новостями и событиями, происходящими в нашей стране», а также выслушивать мнения и предложения. Столичные правоохранители начали принимать обращения граждан через Telegram-бот @iibb_bot.