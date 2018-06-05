Пожилые жители Туркмении пожаловались на задержку пенсий и бег в жару

Туркменские пенсионерки. Фото с сайта Crudeaccountability.org

Граждане Туркменистана жалуются на серьезные сложности с получением пенсий. Об этом 5 июня сообщило радио «Азатлык»

По словам пенсионерки из Ашхабада, имя которой не называется, с начала июня в банках скапливаются очереди граждан, майские пенсии которых не поступили на пластиковые карты. Сотрудники банков не сообщают о причинах задержки, призывая пенсионеров просто ждать.

Кроме того, многие пенсионеры уже в течение нескольких месяцев не могут обналичить деньги с банковских карт. На карты перечисляются выплаты всем пенсионерам моложе 70 лет. «Мы устали в сорокаградусную жару бегать по городу, гадая, в каком банкомате есть деньги», – заявила собеседница «Азатлык».

В апреле о задержке выплаты пенсий и пособий сообщали жители города Мары на юге Туркмении. Тогда речь шла о нехватке наличных. Одна из горожанок рассказала журналистам, что три дня подряд пытается получить пенсию мужа-инвалида за март. Однако каждый раз наличные в кассе кончаются задолго до завершения рабочего дня. «В столице люди без проблем получают социальные выплаты на банковскую карту, им нет необходимости простаивать в очередях в собесе», – предположила жительница Мары.

Зарплаты бюджетников, пенсии, стипендии и другие социальные выплаты перечисляются в Туркмении на банковские карты с 2017 года. При этом система безналичных платежей в стране не развита, в связи с чем граждане обычно стараются сразу обналичить всю поступившую сумму. И у банкоматов скапливаются большие очереди. На снятие наличных власти вводят ограничения и регулярно их ужесточают. Так, с марта 2018 года в Ашхабаде за один день можно снять с карты не более 800 манатов ($228 по официальному курсу), в регионах – не более 200 манатов ($57). Комиссия за обналичивание в марте повысилась с 0,5 до 0,86%. Средний размер пенсий в стране составляет 650 манатов ($186), а базовая минимальная ставка пенсии – 279 манатов ($80).

При этом с января 2017 года в Туркменистане проводятся массовые сокращения работающих пенсионеров. Их начали увольнять из всех министерств и ведомств, а также из ряда государственных концернов и корпораций. Как стало известно СМИ, пенсионеров отправляют на заслуженный отдых на основании распоряжения президента Гурбангулы Бердымухамедова от 4 ноября 2016 года.