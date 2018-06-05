Банк развития Китая выделит Узбекистану $250 млн на кредиты для предпринимателей

Здание Китайского банка развития. Фото с сайта Cdb.com.cn

Банк развития Китая выделит Узбекистану кредит на сумму $250 млн на развитие предпринимательства. Соответствующее соглашение было подписано в Пекине 5 июня, сообщает пресс-служба Национального банка Узбекистана.

Соглашение было подписано в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества, который 9-10 июня пройдет в Китае. Оно предусматривает финансирование проектов малого и среднего бизнеса, нацеленных на создание импортозамещающих и экспортоориентированных производств. Деньги будут выделяться на закупки высокотехнологичного оборудования. Кредиты будут доступны для предпринимателей из всех регионов Узбекистана.

В пресс-службе подчеркнули, что соглашение стало возможным после решений, принятых в ходе визита президента Узбекистана в Китай в мае прошлого года.

Нацбанк Узбекистана начал сотрудничество с Банком развития Китая в 2006 году. За эти годы китайский банк выделил республике пять кредитных линий на общую сумму $405 млн. Эти средства пошли на финансирование более 450 проектов в сфере туризма, фармацевтики, производства строительных материалов, текстильной промышленности и сельского хозяйства. В частности при помощи кредита Банка развития Китая в 2011 году компания «Узбекистон хаво йуллари» приобрела пять самолетов Airbus 320-200.

Напомним, в мае Всемирный банк выделил Узбекистану $940 млн на четыре проекта в области улучшения энергоэффективности, плодоовощеводства и услуг экстренной медицинской помощи. Всего ВБ реализует в Узбекистане проекты на сумму $2,8 млрд. По итогам первого квартала 2018 года Узбекистан оказался страной, которая больше всех в СНГ получает финансирование от международных банков развития.