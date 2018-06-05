Данные со спутников подтвердили сокращение водности Амударьи и Сырдарьи

Последствия засухи в Таджикистане. Фото с сайта Adb.org

Заснеженная площадь бассейнов рек в верховьях Амударьи и Сырдарьи в текущем году значительно сократилась по сравнению с 2017 годом, поэтому в сезон полива сельскохозяйственных культур количество воды может составить только 40% от нормы. Такие данные были получены с искусственного спутника Земли «Терра-Модис», пишет Uzbekistan Today

Издание отмечает, что в сложившихся условиях фермеры и крестьяне должны знать, какое приблизительно количество воды им требуется в посевной сезон, и определиться, что именно сажать, а также планировать, когда и как поливать. Это особенно важно для тех, кто занимается земледелием на богарных землях (земли, на которых сельскохозяйственные культуры возделывают без искусственного орошения).

Программой развития ООН совместно с Гидрометеорологической службой при МЧС Узбекистана в рамках проекта «Обеспечение климатической стабильности фермерских и дехканских хозяйств, расположенных на засушливых территориях Узбекистана» организована система раннего оповещения о засухе, которая призвана помочь сельскому хозяйству.

Система разработана специально для верховьев Амударьи и Сырдарьи. В настоящее время с помощью системы раннего оповещения о засухе можно оценить количество воды, определить, достаточно ли водных ресурсов перед засухой, получить первичные сведения о характеристике запасов воды для определенного объекта.

Ранее сообщалось, что несколько государств Центральной Азии – Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и ряд областей Ирана – столкнулись с серьезными проблемами водоснабжения, из-за недостаточного количества осадков прошедшей зимой. В частности, в Узбекистане проблемы с водоснабжением привели к корректировке планов по посеву риса. Власти страны уже объявили, что посевы риса в этом году сократятся на 40% – со 162 тысяч до 94 тысяч гектаров. На освобожденных площадях планируется сеять другие виды культур, не столь требовательных к воде, например, маш и фасоль, а также кормовые растения. Для предотвращения резкого скачка цен на продукты питания с февраля по май правительство Узбекистана сформировало запас отдельных видов продовольствия.