Узбекистан выплатил $5000 семье убитого пограничниками кыргызстанца

Посол Узбекистана в Киргизии Комил Рашидов передал семье погибшего в результате приграничного инцидента гражданина Киргизии Фархада Мырзалыкова (ранее в СМИ упоминались только его инициалы) компенсацию в размере $5000. Об этом сообщает Turmush.kg со ссылкой на Эргешалы Озокеева – депутата кенеша (совета) города Кербена, расположенного на границе с Узбекистаном.



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По словам Озокеева, он получил письмо от главы Государственной пограничной службы Киргизии Уларбека Шаршеева, в котором говорится, что еще 30 апреля узбекский посол встретился с семьей погибшего и передал денежную компенсацию. Помимо этого, дипломат взял копии документов несовершеннолетних детей, чтобы рассмотреть возможность предоставления социальных пособий. Шаршеев также сообщил, что расследование по факту гибели Мырзалыкова продолжается.

Депутаты Кербенского городского совета обратили внимание вышестоящих органов власти на то, что на границе с Узбекистаном расположено несколько поселков, еще не прошедших процедуру делимитации. Особенно проблемным является Мамай, где и был смертельно ранен 34-летний Фархад Мырзалыков. Дело в том, что дома в этом поселке построены в шахматном порядке, часть из них расположена на стороне Киргизии, часть – на стороне Узбекистана.

Инцидент, в ходе которого погиб Мырзалыков, произошел 7 апреля. Узбекские военные открыли огонь по человеку, незаконно, на их взгляд, пересекшему границу. Кыргызстанец скончался в больнице от полученных ран. Тогда же премьер-министр Киргизии Сапар Исаков распорядился предоставить семье погибшего материальную помощь в размере 100 тысяч сомов ($1460).

Стороны по-разному прокомментировали ситуацию. По информации киргизских пограничников, погибший «находился на территории Кыргызстана и направлялся в сторону населенного пункта Мамай», также расположенного на киргизской территории. В Службе государственной безопасности Узбекистана заявили, что инцидент произошел на узбекской территории. Пограничники, открывшие огонь по жителю Киргизии, незаконно пересекшему границу, были вынуждены применить силу, так как нарушитель не подчинялся требованиям остановиться и проигнорировал предупредительные выстрелы в воздух.

Позднее премьер-министры обеих республик Абдулла Арипов и Сапар Исаков инициировали совместное расследование по эпизоду, однако заинтересованные ведомства до сих пор не предоставили никаких данных по результатам своей работы.