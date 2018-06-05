Бывшего премьер-министра Киргизии отправили в СИЗО

Сапар Исаков. Архивное фото пресс-службы правительства Киргизии

Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения бывшему премьер-министру Кыргызстана Сапару Исакову — с подписки о невыезде на содержание в следственном изоляторе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ). Он будет находиться в СИЗО до конца срока следствия по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Напомним, что 29 мая 2018 года в рамках указанного уголовного дела Исакову было предъявлено обвинение по статье 303 (коррупция) Уголовного кодекса Киргизии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. «Установлено, что он в 2013 году, будучи заведующим отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента КР, при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ города Бишкек», используя своё политическое положение, путем совершения организованных, заранее запланированных действий вместе с группой лиц, пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика, в результате чего интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере», — сообщали тогда в ГКНБ.

По делу о модернизации ТЭЦ Исакова трижды вызывали на допросы в ГКНБ до предъявления обвинения. И тогда бывший премьер был уверен, что для его ареста оснований нет, поскольку он «никогда не был замешан в коррупции».

Сапар Исаков возглавил правительство Кыргызстана в конце августа 2017 года. В середине апреля три оппозиционные фракции парламента («Республика – Ата-Журт», «Ата-Мекен» и «Онугуу – Прогресс») признали неудовлетворительным отчет правительства о работе, а 19 апреля президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Сапара Исакова и его кабинета в связи с вотумом недоверия, который вынес Жогорку Кенеш (парламент).

Авария на ТЭЦ Бишкека случилась в январе 2018 года: из строя вышли несколько котлоагрегатов. Из-за этого в дома горожан резко прекратилась подача тепла. Температура в квартирах опустилась до 8-10 градусов выше ноля. Тепло в дома вернулось только спустя семь дней с начала аварии. Комиссия, занявшаяся расследованием причин аварии, пришла к выводу, что руководители «Электрических станций», в чьем ведении находится ТЭЦ, совершили «грубейшие нарушения» и не следовали правилам и должностным инструкциям. Кроме того, правоохранительные органы стали проверять, как происходила модернизация ТЭЦ, которую завершили незадолго до аварии. На нее было потрачено $386 млн.