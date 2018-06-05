Вспышка менингита заставила казахстанских медиков осваивать соцсети

Ребенок, госпитализированный с подозрением на менингит. Фото с сайта Time.kz

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов признал обоснованной критику информационной кампании, которую его ведомство проводит в связи со вспышкой менингококковой инфекции на юге республики. «Наверное, мы согласимся с тем, что есть определенная медлительность […] Поскольку, действительно, формат взаимодействия с общественностью очень серьезно изменился. Мы учимся работать в соцсетях, и в этой части не все ресурсы использованы», – цитирует КазТАГ выступление Биртанова на заседании правительства 5 июня.

«Что касается противоэпидемиологических мероприятий, то все они реализуются в соответствии с протоколами, стандартами Минздрава. Они соответствуют международным стандартам», – добавил он.

Таким образом, Биртанов отреагировал на слова спикера Сената Касым-Жомарта Токаева о том, что Минздрав проявляет «непростительную медлительность и нерешительность» в сложившейся ситуации.

Рост заболеваемости менингококковой инфекцией сейчас – одна из главных тем в Казахстане. По данным на 5 июня, в стране зарегистрировано 58 случаев заражения (большинство из них – в Алма-Ате), в том числе 13 с летальным исходом (ранее сообщалось о 62 заболевших). Среди местного населения наблюдается паника. Её провоцируют, в том числе, сообщения в мессенджерах. В одном из них, которое на днях начали активно распространять пользователи WhatsApp, некая женщина призывает самостоятельно проводить антибиотикотерапию детям против менингита.

В Минздраве призвали казахстанцев не доверять подобным рассылкам и опираться только на официальную информацию. Ее публикуют на сайте ведомства и его страницах в соцсетях. Кроме того, во всех областях республики открылись круглосуточные call-центры по вопросам профилактики менингита.

В то же время массовыми рассылками в мессенджерах заинтересовалась Генпрокуратура. Биртанов заявил, что надзорное ведомство начало расследование по этому поводу. «Если какие-то нарушения ситуации есть, в том числе по рассылке вот таких информационных сообщений, я считаю, что должны привлекаться к ответственности такие лица, для того чтобы не сеять панику среди населения», – добавил министр. Он также опроверг еще один распространившийся слух о том, что вспышка менингита якобы связана с утечкой из центральной референс-лаборатории на базе Казахского института зоонозных инфекций в Алма-Ате. Выступая накануне на большой пресс-конференции Биртанов заверил, что никаких утечек не было, добавив, что штаммы менингококков в этой лаборатории не хранятся.

Ранее казахстанские медики заявляли, что речи об эпидемии менингита в стране не идет, есть лишь «подъем заболеваемости», который случается раз в несколько лет. Они также не видят смысла вводить карантин и массово вакцинировать население. Пока заболеваемость не пойдет на спад, жителям республики посоветовали на всякий случай носить на улице маски.