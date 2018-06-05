В Казахстане строители обнаружили захоронение эпохи гуннов

В Актюбинской области на западе Казахстана обнаружено захоронение древнего воина, датируемое II-IV веком нашей эры. Об этом сообщает «Мой город».



Фото с сайта «Мой город»



Находку обнаружили строители, добывающие песок на карьере Георгиевка недалеко от Актобе. Наткнувшись на кости, рабочие вначале не придали им особенного значения. «Подумали, это останки животного. Погрузчик остановил работу, и вдруг выкатывается человеческая голова! А дальше начали сыпаться прямо блестящие золотые украшения. Мы сразу всю территорию оцепили, вызвали 102», - рассказал строитель Бахыт Данат.

В захоронении также был обнаружен скелет лошади. Сейчас все находки переданы в Актюбинский областной музей, а на карьере работают археологи. Историки предполагают, что найденное захоронение - могила гуннского воина, похороненного вместе со своим конем, однако точный ответ даст только экспертиза в Алма-Ате.

«Это захоронение известного человека. Найдены очень ценные материалы. Пока не можем точно утверждать, что украшения сделаны из золота, но есть такие предположения. Уникальность находки еще и в том, что в актюбинской области впервые обнаружено захоронение гуннов», - рассказал директор музея Мейрам Дуйсенгали.

Гунны — кочевые племена, которые достигли пика могущества в IV и V веках нашей эры, когда под правлением Аттилы они захватили территорию от Волги и Кавказа до Рейна. По мнению историков, они пришли с территории, на которой находится современный Казахстан. Их вторжение в Европу привело к Великому переселению народов, которое в значительной мере способствовало падению Римской империи. После смерти Аттилы гуннская держава распалась, и гунны были поглощены новыми группами кочевников с востока.