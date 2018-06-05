Узбекистанцы смогут онлайн узнать адрес любого жителя страны

Фото с сайта ЕПИГУ

Гражданам Узбекистана предоставили возможность узнавать адрес любого жителя страны в интернете, причем бесплатно. Такой сервис внедрили на Едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) Министерство внутренних дел Узбекистана совместно с министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Подобная услуга, позволяющая искать справочные данные жителей столицы Узбекистана – Ташкента, была запущена на ЕПИГУ в январе этого года. Согласно размещенной на сайте статистике, с начала года сервисом воспользовались 430 раз. При этом в 403 случаях запросы были удовлетворены, в 22 – отклонены. На момент публикации три заявки находились в статусе новых, еще две были в обработке.

Теперь же пользователи могут выяснять адреса граждан по всей стране. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться на портале через единую систему идентификации OneID. Информация по запросу предоставляется из баз МВД Каракалпакстана, ГУВД Ташкента и УВД областей Узбекистана. На получение адреса отводится три рабочих дня.

Решение создать централизованную базу данных жителей Узбекистана было принято в 2016 году в рамках программы «Электронное правительство». Считалось, что система позволит вести учет населения, проживающего в разных регионах, составлять списки, например, для проведения избирательных кампаний.

В создание инфраструктуры «Электронного правительства» в 2016-17 годах было инвестировано $145 млн. Программа предполагала осуществление 28 проектов по модернизации волоконно-оптических линий связи, организации data-центров и увеличение пропускной способности каналов связи в регионах страны.

Новую версию ЕПИГУ была запустили летом 2017 года, но до сих пор портал работает в тестовом режиме. На сайте зарегистрировано более 27,5 тысячи пользователей. Ресурс позволяет воспользоваться 97 услугами, которые разделены на две категории – сервисы для граждан и для бизнеса. Физлица в режиме онлайн могут получить информацию о наличии задолженности по налогам и коммунальным услугам, штрафах ПДД, личных пенсионных и страховых начислениях и прочем. Предприниматели имеют возможность просмотра и оплаты налогов, получения информации о проверках, контроля сроков полученных лицензий с возможностью их продления и так далее.