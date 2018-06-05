Бывший мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов взят под стражу

Кубанычбек Кулматов. Фото Kaktus.Media

Бывший глава администрации Бишкека и Государственной таможенной службы Кыргызстана Кубанычбек Кулматов взят под стражу до конца срока следствия, сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Таким образом 5 июня Первомайский районный суд Бишкека изменил избранную ему в мае меру пресечения в виде подписки о невыезде. Кулматов отправлен в следственный изолятор ГКНБ.

«Азаттык» со ссылкой на адвоката бывшего мэра Сергея Слесарева уточняет, что суд отправил Кулматова под стражу до 28 июня этого года. Изданию Kaktus.Media Слесарев сообщил, что основанием для изменения меры пресечения стала информация о наличии у него в прошлом российского гражданства. «Ранее, в 1995-1997 годах, у Кулматова было российское гражданство, но он уже давно от него отказался», - пояснил адвокат.

18 мая Кулматову было предъявлено обвинение по статье 303 («Коррупция») Уголовного кодекса республики. Оно выдвинуто в рамках уголовного дела о нерациональном использовании гранта китайской компании TBEA на строительство школы в Бишкеке в 2014 году, когда Кулматов занимал пост мэра города.

В сентябре 2017 года стало известно о выявлении хищения бюджетных средств во время строительства. «Кубанычбек Кулматов, вступив в сговор и заключив без конкурсного отбора договор с руководителем ОсОО «Альто Групп», добился от китайской компании перечисления 1 млн долларов США напрямую на счет указанной частной компании. Также из городского бюджета было выделено дополнительно свыше 100 млн сомов для завершения строительства школы в «Калыс-Ордо», - говорится в сообщении ГКНБ.

Кулматов руководил Государственной таможенной службой с 2010 по 2013 годы, затем два года занимал пост мэра Бишкека, а в конце 2017-го вернулся в кресло главы ГТК. С этой должности он уволился 14 мая 2018 года.

Ранее сегодня Первомайский суд Бишкека отправил в СИЗО бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова.