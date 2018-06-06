В Туркмении газовую серу пустят на изготовление бетона

Туркменские ученые в лаборатории. Фото с сайта Arzuw.news

Ученые Института химии Академии наук Туркменистана изобрели способ использовать серу, полученную при очистке природного газа, для изготовления бетона и полимербетона. Об этом 5 июня сообщило издание Arzuw News

В новом виде бетона вместо цемента в качестве вяжущего вещества используются модифицированная сера и кек (отходы производства серной кислоты). Также туда добавляются песок, щебень и другие наполнители. По данным открытых источников, серобетон уже существует и активно применяется, впервые его безопасность доказали в США в 1970-х годах. В сообщении Arzuw News говорится, что открытие туркменских ученых позволит ускорить технологический процесс и изготавливать экологически чистые изделия.

Перед отправкой к потребителям газ очищается от примесей, в первую очередь от сероводорода и углекислого газа. В результате образуется сера. Сейчас этот элемент практически не добывается специально, его в достаточных объемах получают при очистке газа. Самый популярный способ его использования на сегодняшний день – производствосерной кислоты, с применением которой создаются минеральные удобрения, красители и пластмассы. Также сера используется в бумажной, резиновой и текстильной промышленности, и наконец – при изготовлении серобетона.

В то же время в сообщении Arzuw News подчеркивается, что спрос на серу на рынке невелик, поэтому ученые постоянно ищут способы ее применения. По информации издания, сейчас в мире производится на 10% больше серы, чем используется.