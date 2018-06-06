Преподавателей вузов Узбекистана будут оценивать по успехам студентов

Узбекистанские студенты. Фото с сайта Kun.uz

Преподавателей вузов в Узбекистане со следующего учебного года (2019/2020) будут оценивать по успеваемости студентов. Этот принцип, наряду с пересмотром методик и переходом к электронному приему документов, содержится в принятом 5 июня постановлении президента Шавката Мирзиёева о повышении качества образования в вузах.

В высших учебных заведениях республики будут руководствоваться правилом: «уровень успеваемости студента — основной критерий оценки деятельности профессоров и преподавателей», говорится в постановлении. С преподавателями, которые не отвечают этому требованию, трудовой договор может быть расторгнут. Меры по определению конкретных механизмов внедрения поручено принять до 1 марта 2019 года.

Будут внедрены «современные, прозрачные и справедливые» методы контроля и оценки знаний студентов, в том числе автоматизированные, антиплагиатные, портфолио, тестовые испытания, творческие работы и другие, с учетом особенностей направлений образования. Преподаватель по определенному предмету может не допускаться к итоговой проверке знаний.

С того же учебного года предусмотрены новые механизмы «норм времени» профессоров и преподавателей с учетом учебных нагрузок, чтобы они не тратили время на работу, которая не связана с учебным процессом. Их запрещено привлекать к собраниям и другим мероприятиям. За нарушение требования руководители всех уровней несут персональную ответственность вплоть до увольнения.

С 2018/2019 учебного года по отдельным направлениям образования вводятся бакалавриат со сроком обучения не менее трех лет и магистратура со сроком обучения не менее одного года. В бакалавриат иностранные граждане будут приниматься без сдачи тестов и вне квот по результатам собеседования.

Ведущие вузы должны сами разрабатывать учебные планы и программы, исходя из потребностей заказчиков кадров, и утверждать их по согласованию с министерством высшего и среднего специального образования. Методику подготовки тестов поручено пересмотреть до 1 января 2019 года с учетом передового зарубежного опыта. С 2019 года абитуриентам с сертификатами ведущих международных экзаменационных систем TOEFL, IELTS, CEFR, SAT General, SAT Subject и других, будет без тестов присваиваться максимальное количество баллов по соответствующим предметам.

До 1 января 2019 года должны быть разработаны меры поэтапного перехода к приему документов от абитуриентов в электронной форме. Во всех вузах для общественного контроля поручено организовать советы, состоящие из студентов, родителей, заказчиков кадров, профессоров и преподавателей, а для привлечения студентов к научной деятельности и развития у них «инновационно-ориентированного мышления» — «группы молодых экспертов».

В постановлении прописан контроль за деятельностью проректоров и ректоров со стороны министерства. По итогам обсуждения докладов министерства в правительстве ректоры и проректоры могут лишаться должностей. Вместо должности проректора по духовно-просветительской работе вузов вводится должность проректора по работе с молодежью. Ранее вместо должности проректора по научной работе была введена должность проректора по научной работе и инновациям.

Предыдущим постановлением Мирзиёев сократил квоту на прием в вузы студентов-очников по государственным грантам, увеличив за счет контрактников общую квоту в бакалавриат, магистратуру и специальные заочные отделения. До 2021 года предполагается поэтапно увеличить квоты на поступление в вузы на 18%.