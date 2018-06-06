В парламенте Киргизии раскритиковали общественное ТВ за невнимание к юбилею Айтматова

Чингиз Айтматов. Фото с сайта Respub.kg

В Жогорку Кенеше (парламенте Киргизии) раскритиковали информационную политику Общественной телерадиовещательной корпорации республики (ОТРК), отметив, кроме прочего, недостаточное внимание к 90-летнему юбилею писателя Чингиза Айтматова, и потребовали отставки наблюдательного совета корпорации, сообщает агентство «24.kg»

На заседании депутаты выслушали отчет, который представил глава ОТРК Илим Карыпбеков, и остались им недовольны. «Я расстраиваюсь, когда мы отмечаем 90-летие Чингиза Айтматова, а ОТРК не уделяет этому внимания. Вместо пустых сериалов было бы хорошо показывать фильмы, снятые по произведениям Айтматова», — возмутился на заседании депутат Таабалды Тиллаев.

Глава ОТРК Илим Карыпбеков ответил, что компания входит в состав оргкомитета по празднованию юбилея Чингиза Айтматова и тесно работает с правительством, «но все вопросы решаются финансами». ОТРК, добавил он, своими усилиями транслирует анимационные ролики к юбилею писателя и снимает фильм «Великий путь Айтматова». «В цифровом формате есть материалы о творчестве Чингиза Айтаматова. Мы их транслируем по каналу “Маданият”», — рассказал Карыпбеков.

Это была не единственная претензия к информационной политике ОТРК. Депутат Мурадыл Мадеминов заявил, что телеканалы «тратят деньги на ненужные вещи, показывая поздравления с днем рождения» в ущерб освещению экономических и стратегически важных новостей. Карыпбеков возразил, что ОТРК занимает первое место по популярности у населения, передача поздравлений выходит не в прайм-тайм, «но она востребована». «Люди в регионах заказывают поздравления, пишут письма, смотрят передачу», — оправдался он.

Депутат Каныбек Иманалиев вовсе потребовал отставки членов Наблюдательного совета компании. «Вы не можете быть наравне с BBC и радио «Свобода». По справедливости вы даже не можете дойти до YouTube. Вы готовы взять на себя ответственность и уйти с должности, если вы утратили доверие?» — спросил депутат. Председатель Наблюдательного совета ОТРК Жыпар Жекшеев упрекнул парламентария за эмоциональность, но заявил, что готов к отставке: «Если будут нарушения, мы готовы понести наказание. Если окажут недоверие, я готов и сейчас уйти».

Претензию по поводу недостаточного внимания к юбилею Айтматова в Кыргызстане предъявляла на пресс-конференции известная в республике телеведущая Ассоль Молдокматова. Она возмутилась, что мероприятия проводятся не на государственном уровне, а силами общественных организаций: «В Узбекистане и спектакль, и книгу, и фильм выпустили. А у нас? Имя Айтматова — это бренд. Где бы я ни была, говоря о Кыргызстане, называют имя Айтматова», — заявила она. Телеведущая направила президенту Жээнбекову письмо с просьбой профинансировать творческий эскиз и макет памятника писателю в 1,5 миллиона сомов ($22 тыс.).

Чингиз Айтматов, автор произведений «Прощай, Гульсары!», «Белый пароход», «Пегий пес, бегущий краем моря», «И дольше века длится день», «Плаха», родился 12 декабря 1928 года, а умер 10 июня 2008 года, так что в 2018 году исполнится не только 90 лет со дня рождения, но и 10 лет со дня его смерти.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по случаю юбилея писателя поручил издать книгу воспоминаний «Чингиз Айтматов и Узбекистан», снять о нем документальный фильм и художественный по мотивам его произведений, а также назвать его именем одну из центральных улиц Ташкента. В киргизских СМИ фамилия писателя появилась — 1 июня в связи с бегством в США депутата Жогорку Кенеша Аскарбека Шадиева, обвиненного в присвоении премии имени Чингиза Айтматова.