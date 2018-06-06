Генпрокуратура Узбекистана сообщила об аресте 21 человека по делу Рашида Кадырова

Рашит Кадыров. Фото с сайта Catoday.org

Обвиняемыми по уголовному делу против бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашита (Рашида) Кадырова проходят 24 человека, лишь трое из них в настоящее время находятся на свободе, остальные - арестованы. Об этом, как пишет «Газета.uz» , сообщил замначальника управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры Мансур Уролов на брифинге 5 июня.

С его слов, во время следствия были установлены факты нарушений при назначении на должности, покровительства и получения взятки. Никаких других деталей дела Уролов не привел, чтобы «не разглашать тайну следствия».

На том же брифинге начальник управления Генпрокуратуры по обеспечению прокурорского надзора в ведении уголовных дел Икромжон Исканов прокомментировал недавнюю новость об отставке прокурора Бахрома Кобилова, выступавшего в качестве гособвинителя на процессе по делу журналиста Бобомурода Абдуллаева. «Этот наш сотрудник ушел из прокуратуры по собственному желанию. Никаких следственных действий против него не ведется», – цитирует Исканова «Хабар.uz».

Еще один вопрос, который обсуждался на встрече, касался взаимодействия Генпрокуратуры с журналистами. Корреспондент «Хабар.uz» посетовал на то, что региональные управления надзорного ведомства отказываются предоставлять информацию, не согласовав ее с «центральной» пресс-службой, на что получил ответ, что сейчас Генпрокуратура «открыта для СМИ».

Кадыров возглавлял Генпрокуратуру Узбекистана с 2000 по 2015 годы и считался одним из богатейших людей республики. Его задержали 22 февраля 2018 года. Сначала прокуратура отрицала эту информацию, однако 24 февраля подтвердила. Кадырову были предъявлены обвинения по статьям о вымогательстве, злоупотреблении служебным положением и взяточничестве. Уже известно, что следователи, занимающиеся его делом, собрали иски от предпринимателей, которые были вынуждены давать бывшему Генпрокурору взятки. Общая сумма, указанная в заявлениях, составляет около полумиллиарда долларов.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что по делу Кадырова задерживают высокопоставленных чиновников из его окружения. Назывались фамилии Улугбека Суннатова, который до недавнего времени был заместителем Кадырова, Джамшида Файзиева, бывшего госсоветника первого президента Ислама Каримова по силовым структурам, и Улугбека Хурамова, бывшего главы управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры. 7 марта МВД Узбекистана объявило в розыск сына Кадырова – Алишера, который улетел из страны незадолго до ареста отца. Его подозревают в вымогательстве и мошенничестве в особо крупном размере.

В конце мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообещал, что Рашит Кадыров в ближайшие два-три месяца расскажет о своих преступлениях по национальному телевидению.