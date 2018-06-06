Компания МТС-Туркменистан объявила о распродаже своего имущества

Салон МТС в Туркмении. Фото с сайта Azathabar.com

Компания МТС-Туркменистан, деятельность которой была приостановлена в сентябре 2017 года, проводит распродажу имущества. Соответствующие объявления размещены на сайте компании.

С апреля по июнь МТС опубликовала семь объявлений о продаже трансформаторных подстанций и бывших в употреблении кондиционеров в Ашхабаде, Мары и Дашогузе. Цена на трансформаторные подстанции периодически снижается, а срок продажи продлевается – вероятно, в связи с отсутствием покупателей.

Российский оператор сотовой связи МТС начал работать в Туркменистане в 2005 году. В 2010 году срок действия договора истек, а дочерней компании МТС BCTI не продлили лицензию. Тогда компания впервые приостановила деятельность в стране, объявив ведение бизнеса в Туркменистане рискованным. В ответ МИД Туркмении обвинил российского оператора в завышении тарифов и нежелании делиться прибылью с туркменской стороной. Тогда МИД России пообещал пожаловаться на Туркменистан в международный арбитраж.

В июле 2012 года МТС и власти Туркменистана договорились об урегулировании конфликта, подписав контракт на пятилетний срок. Компания возобновила работу в стране, вложив в перезапуск сети $1,5 млн. Однако 29 сентября 2017 года МТС снова была вынуждена прекратить работу в связи с истечением срока контракта. За три месяца до этого президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов одобрил создание местного оператора сотовой связи «Ай Назар», а терминалы в ряде городов перестали принимать оплату услуг МТС.

В октябре МТС объявила о возврате абонентам неиспользованных средств. Собственные убытки от прекращения работы в Туркменистане компания предварительно оценила в $18,5 млн. Точная сумма ущерба будет названа в случае полного ухода оператора из страны.