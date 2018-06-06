В Узбекистане гаишники начали борьбу с тонированными автомобилями

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По всему Узбекистану с 4 июня сотрудники управления безопасности дорожного движения проводят рейды по «отлову» автомобилей с тонированными стеклами. Об этом распорядился министр внутренних дел Пулат Бобожонов. Как сообщает UzNews.uz со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, на штрафплощадки уже помещены десятки автомобилей.

В Узбекистане эксплуатация автомобилей с тонированными (затемненными) стеклами запрещена согласно статье 126 «Кодекса об административных правонарушениях» и наказывается штрафом в размере одной минимальной зарплаты – 172.240 сумов (около $22). При повторном нарушении денежное взыскание увеличивается вдвое – 344.480 сумов ($44).

Ранее глава УБДД ГУВД Ташкента Дильшод Исраилов заявил, что правоохранительные органы не будут штрафовать за тонировку туристов. По его словам, согласно международным договорам, штрафы за езду с затемненными стеклами не распространяются на иностранных граждан, следующих транзитом через территорию Узбекистана, а также дипломатов (за исключением технического персонала посольств) и иностранных журналистов, аккредитованных в республике.

Актуальность отмены запрета на тонировку подтверждается тем, что размещенная на портале Mening fikrim («Мое мнение») петиция на эту тему первой в истории сайта преодолела барьер в десять тысяч голосов и отправлена на рассмотрение в Олий Мажлис (парламент) Узбекистана.