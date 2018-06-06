Таджикистанский фотограф потребовал от госучреждения $15 тысяч за нарушение авторских прав

Геннадий Ратушенко. Фото с сайта Ozodi.org

Известный таджикистанский фотограф Геннадий Ратушенко потребовал от Торгово-промышленной палаты (ТПП) страны 140 тысяч сомони ($15 тысяч) за нарушение его авторских прав. ТПП без разрешения автора использовала его фотографии на выставке в Москве, сообщает Радио «Озоди»

77-летний Ратушенко написал в исковом заявлении, что речь идет о случае, произошедшем в 2011 году. Тогда ТПП использовала 100 работ фотографа на выставке, посвященной созданию СНГ, нарушив, таким образом, его авторские права. Судебный процесс по данному делу начнется в самые ближайшие дни в суде района Шохмансур города Душанбе.

Ратушенко рассказал, что в прошлом имел опыт сотрудничества с ТПП и на платной основе делал фотографии для этого учреждения. По его словам, в 2011 году Лариса Кислякова, заместитель председателя ТПП, попросила его сделать подборку фотографий для выставки в Москве. «Кислякова получила эту подборку на CD-диске и отправила в российскую столицу. Когда я потребовал гонорар, то мне сказали, что они не имеют отношения к этому мероприятию… Учитывая, что раньше у меня было налажено сотрудничество с ТПП, я подготовил авторский договор. Но в этой организации только отговаривались: «председателя нет», «мы обязательно вам оплатим», «потерпите немного», — отметил фотограф.

Однако в ТПП считают претензии Ратушенко беспочвенными и излагают совершенно другую версию: якобы эти фотографии были подготовлены не по заказу ТПП. В частности, председатель палаты Шариф Саид считает, что фотограф должен требовать гонорар от другой структуры. «Нашей обязанностью было лишь организовать на выставке стенды, которые бы заполнялись фотографиями министерств и отдельных лиц. Фотограф может требовать гонорар за свои снимки с той структуры, которая выставила их на своем стенде», — сказал он. От других комментариев Шариф Саид отказался, добавив, что точку в этом споре поставит суд.

Отметим, что много лет Ратушенко в качестве фотографа сопровождал президента Таджикистана Эмомали Рахмона в его зарубежных поездках. Сегодня у него своя фотомастерская в центре Душанбе.

Начальник отдела защиты авторских и смежных прав министерства культуры Таджикистана Нумонджон Набизода сказал, что знает о судебном иске фотохудожника. По его словам, вне зависимости от наличия или отсутствия договора, законом запрещено использование объектов интеллектуальной собственности без разрешения автора. «Организаторы выставки должны были спросить разрешения фотографа на экспозицию его работ», — добавил собеседник.

Отметим, что в 2016 году покойный таджикский поэт Бозор Собир потребовал от издательств и Комитета по телевидению и радиовещанию Таджикистана авторское вознаграждение. Издательства опубликовали его сочинения без соответствующего договора с ним, а структуры комитета пускали в эфир песни на его слова, но не платили гонорары. В итоге спор разрешился в пользу поэта.

В тоже время в начале этого года Налоговый комитет при правительстве Таджикистана составил «черный» список эстрадных певцов, уклоняющихся от уплаты налогов. В ведомстве отметили тогда, что отдельные исполнители не предоставляли отчетов о своих заработках с 2014 года. Многие исполнители таджикистанской эстрады выступают, к примеру, на свадьбах, не имея соответствующего патента. В среднем, по данным налоговиков, певцы получают $1-5 тысяч за одно мероприятие. Месячный же размер патента для пения на свадьбах стоит 540 сомони (около $61).