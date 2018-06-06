На бизнес-форуме в Сурхандарье подписали договоры на $365 млн

Конференция “Открытый юг”. Фото с сайта Gazeta.uz

На международном бизнес-форуме «Открытый Юг», который прошел в Термезе, были подписаны меморандумы и договоры на сумму $365,5 млн. Об этом сообщает Госкомитет инвестиций Узбекистана

Мероприятия состоялось 2-3 июня и было посвящено развитию инвестиционного, туристического и экспортного потенциала Сурхандарьинской области Узбекистана. На нем присутствовали около 180 представителей министерств, ведомств, глав дипломатических миссий, аккредитованных в Узбекистане, руководителей зарубежных компаний и местных предпринимателей. На форум приехали представители предприятий из Индии, России, Турции, Украины, Чехии, Австрии, Словакии, Индонезии, Афганистана, Таджикистана, всего из 20 стран.

В ходе форума местные власти представили свои предложения о сотрудничестве и презентовали схему льгот, предоставляемых иностранным инвесторам. В частности, в зависимости от суммы инвестиций иностранную компанию освободят от корпоративного подоходного налога, налога на собственность, налога на развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа и обязательных отчислений в республиканский дорожный фонд на три, пять или семь лет. Кроме того, власти пообещали проектам объемом больше $50 млн, в которых доля иностранного участия не меньше 50%, обеспечить строительство инженерной инфраструктуры за пределами производственной территории за счет бюджетных и иных внутренних источников.

Участники форума посетили местные предприятия, готовые к сотрудничеству с новыми инвесторами — заводы компаний Surxon Ipagi, Termiz Chinni, Bio Techno, Surxon Sandwich, Gold Dried Fruits и другие.

По итогам форума были подписаны более 60 договоров и меморандумов в строительной, сельскохозяйственной, пищевой и других отраслях. Изначально Госкомитет инвестиций опубликовал информацию о том, что сумма заключенных соглашений превысила $2 млрд, а издание UzDaily.Uz даже привело конкретные примеры соглашений: договор на поставку арахиса и изюма с таджикской компанией на сумму почти $1,5 млрд, и меморандум по добыче цемента с испанским предприятием на суму $175 млн. Однако позже с обоих сайтов эту информацию удалили, а общую сумму соглашений поменяли на существенно меньшую.

По обновленным данным, на форуме были подписаны 19 документов на привлечение иностранных инвестиций на сумму $252 млн и 41 документ на экспорт продукции на $114 млн.

После прихода к власти Шавката Мирзиёева Узбекистан проводит политику экономической либерализации и открывает внутренний рынок для иностранных инвесторов. Предприятия страны активно участвуют в двусторонних бизнес-форумах и промышленных выставках. Например, на прошедшем в начале мая узбекско-турецком бизнес-форуме были подписаны соглашения на сумму $3 млрд.